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Андрей Талалаев: почему-то все отводят "Тамбову" 4-е место

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев оценил шансы команды на выход в РФПЛ. Команда в настоящее время идет на 4-м месте в таблице ФНЛ.

"Амбиций у наших футболистов вагон, у нашего руководителя, Георгия Саныча (Ярцев – прим.), поверьте мне, достаточно. Ну и я, наверное, не последний человек по набору человеческих качеств и стремления туда – наверх.

Если это все воплотится за счет качественной работы, будем бороться до последнего тура за максимально высокое место. Почему-то некоторые нам выделяют только четвертое место...

Жизнь покажет, как мы пройдем зимний этап подготовки, как проведем сборы. Мы не имеем возможности, как некоторые, ехать в Турцию. Проведем сбор в Тамбове, потом поедем в Крымск, где созданы нормальные условия для работы. А затем еще на Кубок ФНЛ. А дальше уже и поглядим, кто чего стоит", – передает слова Талалаева "СЭ".
Теги: Талалаев Тамбов
Сегодня, 08:00
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