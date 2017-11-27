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Жорди Альба: даже с центра поля было видно, что после удара Месси был гол

Защитник "Бареслоны" Жорди Альба заявил, что судья Игнасио Вильянуэва допустил серьезную ошибку, не засчитав гол Лионеля Месси в матче чемпионата Испании с "Валенсией" (1:1).

"Судья допустил большую ошибку. Даже находясь в центре поля, я видел, что мяч пересек линию ворот. В перерыве мы посмотрели повтор, там все было очевидно.

Система видеопомощи арбитрам должна помочь, чтобы ситуаций, подобных этой, в футболе не было", - цитирует Альбу France Press.

Теги: Альба Барселона
Сегодня, 09:45
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