Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
09:56
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи
08:50
Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли (6)
Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли (6)
06:14
Евгений Марков: если буду играть так и дальше, есть маленькая надежда, что пригласят в сборную России (1)
Евгений Марков: если буду играть так и дальше, есть маленькая надежда, что пригласят в сборную России (1)
04:25
Дрис Мертенс: где вы найдете еще игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?
Дрис Мертенс: где вы найдете еще игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?
Вчера, 23:20
Илья Воробьёв: дали сопернику возможность спастись
Илья Воробьёв: дали сопернику возможность спастись
Вчера, 22:08
Моритц Бауэр: у "Рубина" хорошие игроки и тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани (1)
Моритц Бауэр: у "Рубина" хорошие игроки и тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани (1)
Вчера, 22:06
"Герта" одержала победу над "Кёльном"
"Герта" одержала победу над "Кёльном"
Вчера, 22:04
"Лацио" упустил победу над "Фиорентиной"
"Лацио" упустил победу над "Фиорентиной"
Вчера, 21:32
"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Лас-Пальмасом"
"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Лас-Пальмасом"
Вчера, 21:10
"Милан" не смог забить "Торино"
"Милан" не смог забить "Торино"
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи
Капитан "СКА-Хабаровск" Александр Димидко уверен, что переносить такие матчи премьер-лиги, как с московским "Локомотивом", будет неправильно.
Напомним, железнодорожники обращались с просьбой о переносе матча из-за морозной погоды в Москву или Сочи, дальневосточники ответили отказом.
"Это не нервирует, но немножко обидно, потому что хочется, чтобы с пониманием и с уважением отнеслись к нашему клубу, игрокам, болельщикам. Я понимаю озабоченность, что можно получить травмы, но они и нас должны уважать, и болельщиков.
Мы не зря выходили в премьер-лигу, чтобы переносить матчи, чтобы болельщики не видели такие команды, как "Локомотив", который сейчас лидер. Мы выходили с мыслью показать Хабаровску премьер-лигу. Будет неправильно, если игра не состоится или перенесется", - передает слова Димидко канал "СКА-Хабаровска" на YouTube.
Напомним, железнодорожники обращались с просьбой о переносе матча из-за морозной погоды в Москву или Сочи, дальневосточники ответили отказом.
"Это не нервирует, но немножко обидно, потому что хочется, чтобы с пониманием и с уважением отнеслись к нашему клубу, игрокам, болельщикам. Я понимаю озабоченность, что можно получить травмы, но они и нас должны уважать, и болельщиков.
Мы не зря выходили в премьер-лигу, чтобы переносить матчи, чтобы болельщики не видели такие команды, как "Локомотив", который сейчас лидер. Мы выходили с мыслью показать Хабаровску премьер-лигу. Будет неправильно, если игра не состоится или перенесется", - передает слова Димидко канал "СКА-Хабаровска" на YouTube.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.