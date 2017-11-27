Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи

Капитан "СКА-Хабаровск" Александр Димидко уверен, что переносить такие матчи премьер-лиги, как с московским "Локомотивом", будет неправильно.Напомним, железнодорожники обращались с просьбой о переносе матча из-за морозной погоды в Москву или Сочи, дальневосточники ответили отказом."Это не нервирует, но немножко обидно, потому что хочется, чтобы с пониманием и с уважением отнеслись к нашему клубу, игрокам, болельщикам. Я понимаю озабоченность, что можно получить травмы, но они и нас должны уважать, и болельщиков.Мы не зря выходили в премьер-лигу, чтобы переносить матчи, чтобы болельщики не видели такие команды, как "Локомотив", который сейчас лидер. Мы выходили с мыслью показать Хабаровску премьер-лигу. Будет неправильно, если игра не состоится или перенесется", - передает слова Димидко канал "СКА-Хабаровска" на YouTube.