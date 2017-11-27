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Баринов, Чалов и Жемалетдинов претендуют на звание лучшего молодого игрока года

Стали известны претенденты на национальную премию "Первая пятерка". Награда вручается Детской футбольной лигой лучшему молодому футболисту года в премьер-лиге.

В 2017 году на премию будут претендовать: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Рифат Жемалетдинов ("Рубин"), Александр Зуев ("Крылья Советов"/"Ростов"), Иван Обляков ("Уфа") и Федор Чалов (ЦСКА), передает пресс-служба ДФЛ.

В голосовании примут участие руководители и тренеры клубов премьер-лиги, тренеры юношеских, молодёжной и национальной сборных, представители РФС, РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола и журналисты.

В 2016 году приз получил хавбек ЦСКА Александр Головин.
Сегодня, 10:56
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