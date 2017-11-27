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Юрий Гаврилов: думаю, "Спартак" и "Зенит" сыграют 1:1

Юрий Гаврилов: думаю, "Спартак" и "Зенит" сыграют 1:1Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о своих ожиданиях по поводу центрального матча 18-го тура чемпионата России с «Зенитом».

- Что и говорить, матч будет очень принципиальный, - отметил Гаврилов. - Все будет зависеть от того, как по счету пойдет игра. Уверенности в том, что «Спартак» на своем поле победит, нет.

- Почему?

- Потому что команда неровно играет. В последнем матче с «Марибором» в Лиге чемпионов она показала это. Очень трудно сказать, кто будет фаворитом в предстоящей встрече, но точно игра будет очень напряженная: очки нужны и «Спартаку», и «Зениту». Неизвестно, как все закончится в этой встрече, потому что непонятно, кто из двух команд сильнее.

- А интуиция, что подсказывает?

- Понимаете в чем дело, вот, например, играли «Рубин» и ЦСКА. Непредсказуемой встреча получилась. Там пенальти в конце ЦСКА не забил, счет 1:0. В матчах наших команд очень сложно что-то предугадать. Но, мне кажется, что, скорее всего, в этой встрече ничья 1:1.

- Можно сказать, что предстоящий матч для «Спартака» будет ключевым в борьбе за чемпионство?

- Не знаю. Но, конечно, если они выиграют, то сократят отставание и увеличат свои шансы в гонке за первое место. Плотность в таблице довольно большая. Выиграет «Зенит» - значит, у петербуржцев шансы большие, победит «Спартак» - значит, он приблизится к тройке. Еще важно, как «Локомотив» сыграет в Хабаровске.

- Какие ожидания по поводу матча железнодорожников с хабаровским СКА?

- В Хабаровске у «Локомотива» будет непростая игра. Там очень сложные климатические условия. Там уже морозит серьезно. Я смотрел игру «Урала» и «Краснодара» в Екатеринбурге — поле мороженное, ноги проскальзывают, мяч, как шайба по льду, по этому полю летает. В Хабаровске может быть что-то похожее. Трудная будет игра. Хотя «Локомотив» понимает, что им ни в коем случае терять очки нельзя. Если они обыграют СКА 1:0, для них это будет очень хорошо. Ну а в принципе я склоняюсь к ничейному результату.
Теги: Гаврилов Спартак Зенит
Сегодня, 11:29
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