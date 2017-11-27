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Илья Геркус: условия на грани экстремальных, лететь домой будет легче

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу над СКА в Хабаровске (2:1).

"Тяжелая игра, ожидаемая, после длительного перелета, на скользком поле, при низкой температуре с высокой влажностью, против сильного соперника, который хочет и умеет обороняться.

Погода терпимая, но зрителям, игрокам, судьям было холодно, это было видно; условия на грани экстремальных. Мы забили первыми, затем пропустили, но боролись до последних секунд. Не зря летели, путь обратно будет легче", - передает слова Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 14:48
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