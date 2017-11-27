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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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13:36
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (5)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (5)
09:56
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи (1)
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи (1)
08:50
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06:14
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Евгений Марков: если буду играть так и дальше, есть маленькая надежда, что пригласят в сборную России (1)
04:25
Дрис Мертенс: где вы найдете еще игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?
Дрис Мертенс: где вы найдете еще игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?
Илья Геркус: условия на грани экстремальных, лететь домой будет легче
Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу над СКА в Хабаровске (2:1).
"Тяжелая игра, ожидаемая, после длительного перелета, на скользком поле, при низкой температуре с высокой влажностью, против сильного соперника, который хочет и умеет обороняться.
Погода терпимая, но зрителям, игрокам, судьям было холодно, это было видно; условия на грани экстремальных. Мы забили первыми, затем пропустили, но боролись до последних секунд. Не зря летели, путь обратно будет легче", - передает слова Геркуса ТАСС.
"Тяжелая игра, ожидаемая, после длительного перелета, на скользком поле, при низкой температуре с высокой влажностью, против сильного соперника, который хочет и умеет обороняться.
Погода терпимая, но зрителям, игрокам, судьям было холодно, это было видно; условия на грани экстремальных. Мы забили первыми, затем пропустили, но боролись до последних секунд. Не зря летели, путь обратно будет легче", - передает слова Геркуса ТАСС.
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