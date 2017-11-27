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Даниэле Де Росси был удален за удар соперника по лицу и симуляцию (видео)

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси в матче 14-го тура серии А с "Дженоа" (1:1) был удален за удар соперника.

На 69 минуте матча при подаче углового Де Росси ударил по лицу нападающего соперника Джанлуку Лападулу ладонью по щеке, после чего упал и симулировал удар по собственному лицу.

Теги: Де Росси Рома
Сегодня, 15:19
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№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Видно же, что сильно руку повредил... Какая же это симуляция?


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: pisto (Сегодня, 16:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну второй-то тоже изобразил попавшего под поезд
Регистрация: 15.03.2009
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