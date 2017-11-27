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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Даниэле Де Росси был удален за удар соперника по лицу и симуляцию (видео)
Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси в матче 14-го тура серии А с "Дженоа" (1:1) был удален за удар соперника.
На 69 минуте матча при подаче углового Де Росси ударил по лицу нападающего соперника Джанлуку Лападулу ладонью по щеке, после чего упал и симулировал удар по собственному лицу.
На 69 минуте матча при подаче углового Де Росси ударил по лицу нападающего соперника Джанлуку Лападулу ладонью по щеке, после чего упал и симулировал удар по собственному лицу.
This legit categorizes as assault if it would’ve happened on the streets and he acts the victim lmaaao?? Love De Rossi man pic.twitter.com/NzXpbC1uHv— Maxi (@MaaxiAngelo) November 26, 2017
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