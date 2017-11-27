Даниэле Де Росси был удален за удар соперника по лицу и симуляцию (видео)

This legit categorizes as assault if it would’ve happened on the streets and he acts the victim lmaaao?? Love De Rossi man pic.twitter.com/NzXpbC1uHv — Maxi (@MaaxiAngelo) November 26, 2017

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси в матче 14-го тура серии А с "Дженоа" (1:1) был удален за удар соперника.На 69 минуте матча при подаче углового Де Росси ударил по лицу нападающего соперника Джанлуку Лападулу ладонью по щеке, после чего упал и симулировал удар по собственному лицу.