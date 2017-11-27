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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
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Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи (1)
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Анатолий Мещеряков: от игроков "Локомотива" воздух над полем нагрелся
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков дал свою оценку матчу премьер-лиги со СКА в Хабаровске.
"Понятно, что ребята отдавали все силы, от них воздух над полем нагрелся. Но именно в таких тяжелых матчах и проявляется сила духа коллектива. У нас она есть, команда сегодня это доказала.
Любой тяжелый матч должен вести к хорошему результату, и я хочу поблагодарить игроков, которые в связи с тяжелыми перелетом и погодными условиями сделали все зависящее, чтобы поддержать набранный темп и показать достойную игру", - цитирует Мещерякова ТАСС.
"Понятно, что ребята отдавали все силы, от них воздух над полем нагрелся. Но именно в таких тяжелых матчах и проявляется сила духа коллектива. У нас она есть, команда сегодня это доказала.
Любой тяжелый матч должен вести к хорошему результату, и я хочу поблагодарить игроков, которые в связи с тяжелыми перелетом и погодными условиями сделали все зависящее, чтобы поддержать набранный темп и показать достойную игру", - цитирует Мещерякова ТАСС.
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