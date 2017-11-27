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Анатолий Мещеряков: от игроков "Локомотива" воздух над полем нагрелся

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков дал свою оценку матчу премьер-лиги со СКА в Хабаровске.

"Понятно, что ребята отдавали все силы, от них воздух над полем нагрелся. Но именно в таких тяжелых матчах и проявляется сила духа коллектива. У нас она есть, команда сегодня это доказала.

Любой тяжелый матч должен вести к хорошему результату, и я хочу поблагодарить игроков, которые в связи с тяжелыми перелетом и погодными условиями сделали все зависящее, чтобы поддержать набранный темп и показать достойную игру", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 15:23
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Не фига не нагрелся, хабаровчане его снова замораживали свои стоянием в штрафной. satisfied


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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