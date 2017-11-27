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Александр Самедов - в старте "Спартака" на матч с "Зенитом"

"Спартак" объявил стартовый состав на матч 18-го тура РФПЛ с "Зенитом".

"Спартак": Селихов, Комбаров, Боккетти, Джикия, Ещенко, Самедов, Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Максименко, Кутепов, Рассказов, Петкович, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Роша.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 18:32
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(2)
№11 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 19:14) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Напрягает только Боккетти...

Других нет, а Таски такой же пожарник , что и Кутепов. Надо было не терять очки с Тосно, с милицией, с Анжи с левым СКА... Сегодня епанём голубятников с болота 2:0...
Регистрация: 10.01.2014
№10 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 18:52) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Мамедов вышел симулировать.Куда уж без главного балеруна чемпионата.

Главные балероны у вас Коко и Дзю,им даже яйца не мешают....
Регистрация: 2.08.2015
№9 Написал: ale Вятка (Сегодня, 18:45) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
боккети, он же 1000 лет не играл и сразу в такой матч. Напрягает как-то


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007
№8 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 18:42) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Состав огонь. Лишь бы с заменами Каррера не оплошал.


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Гарри Линикер - провел более 600 матчей и не получил ни одной желтой карточки.Книга Рекордов Гинеса.
Регистрация: 16.05.2015
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:41) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: VS1976
Напрягает Боккетти...
когда его уже "попросят",ффу, ну может соберётся на один матч, хотя..
а где Таски?


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:40) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Самедов, Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано, Зе Луиш.Все таки такой мощной группы атаки ни у кого в чемпионате нет.С защитой посложнее конечно


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:37) #
  • -11
  •  (25)
Болеет за:
«Зенит»
Мамедов вышел симулировать.Куда уж без главного балеруна чемпионата.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:37) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Напрягает только Боккетти...


боккетти уже в первом круге наиграл...и опять вот...((
Регистрация: 18.07.2011
№3 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 18:35) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Наконец-то Рассказова посадили про запас, Петкович полный ноль


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:35) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Напрягает только Боккетти...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:34) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я так понимаю,теперь Таски сломался или у него перебор жёлтых,кто в курсе?
Регистрация: 12.02.2013
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