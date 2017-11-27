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Массимо Каррера: когда команды играют и борются за победу, эмоции превосходят остальное

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" рассказал о победе над "Зенитом" (3:1) в 18-м туре чемпионата России.

- Когда играют две команды, которые борются за три очка, эмоции, конечно, превосходят все остальное.

- Роберто Манчини сказал, что его команда всю игру доминировала и результат несправедлив.

- Играли две команды, но мы смогли воспользоваться своими моментами и забили больше голов. Боролись даже в меньшинстве, и я рад самоотдаче.

- Болельщики сейчас переживают за Дмитрия Комбарова. Все ли с ним в порядке?

- Если не ошибаюсь, то Комбаров получил ушиб ребра. Точно сказать не могу, что с ним.
Сегодня, 21:48
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(5)
№14 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
в конце матча играла одна команда

Это Краснодар в прошлом туре.
Регистрация: 20.03.2014
№13 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
в конце матча играла одна команда



ВЕЛИКИЙ СПАРТАК
Регистрация: 24.11.2008
№12 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mich1el
А валялся Комбаров как в предсмертной агонии. А оказалось ушиб ребра. Хотя в ребра ему не били...

А тебе ребра ломали. или хорошенько лупили? Какие-то ушлепки вы, кто такое про травмы пишет.
Регистрация: 20.03.2014
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAXim22
Цитата: нетрал
хана кую ...на пенсион наработал!

радуйтесь пиздаки! я злой сегодня! прибью любого!

Сосёш ты у всех.

ТЕБЯ СПИДОНОСЕЦ НАРКОМАН ПЕРВОГО ПРИБИЛ БЫ!
Регистрация: 26.04.2017
№10 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
прибью любого

ртом своим поганым? Чепушило.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№9 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Роберто Кончини сказал, как в лужу пернул. Так ему и дальше.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№8 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:15) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
хана кую ...на пенсион наработал!

радуйтесь пиздаки! я злой сегодня! прибью любого!

Сосёш ты у всех.
Регистрация: 30.07.2014
№7 Написал: Mich1el Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
А валялся Комбаров как в предсмертной агонии. А оказалось ушиб ребра. Хотя в ребра ему не били...
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 22:13) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
хана кую ...на пенсион наработал!

радуйтесь пиздаки! я злой сегодня! прибью любого!
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 22:06) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Массимо переиграл Манчини как тренер сегодня, это факт.


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 22:04) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Массимо и Роману Пилипчуку за такой Спартак,вы молодцы!Арнольдычу не жалеть бабок в трансферное окно и не мешать тренерам делать свою работу!
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 21:57) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Браво, Массимо!


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:55) #
  • +11
  •  (17)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: imaginary
в конце матча играла одна команда

Наверняка Зенит? И сами себе гол за***рили, Спартак же не играл....


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 21:53) #
  • -18
  •  (20)
online
Болеет за:
«Краснодар»
в конце матча играла одна команда
Регистрация: 7.02.2010
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