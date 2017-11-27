Массимо Каррера: когда команды играют и борются за победу, эмоции превосходят остальное

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" рассказал о победе над "Зенитом" (3:1) в 18-м туре чемпионата России.- Когда играют две команды, которые борются за три очка, эмоции, конечно, превосходят все остальное.- Играли две команды, но мы смогли воспользоваться своими моментами и забили больше голов. Боролись даже в меньшинстве, и я рад самоотдаче.- Если не ошибаюсь, то Комбаров получил ушиб ребра. Точно сказать не могу, что с ним.