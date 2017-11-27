Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:35
Совсем неитальянский футбол (13)
Совсем неитальянский футбол (13)
19:29
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Массимо Каррера: когда команды играют и борются за победу, эмоции превосходят остальное
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" рассказал о победе над "Зенитом" (3:1) в 18-м туре чемпионата России.
- Когда играют две команды, которые борются за три очка, эмоции, конечно, превосходят все остальное.
- Роберто Манчини сказал, что его команда всю игру доминировала и результат несправедлив.
- Играли две команды, но мы смогли воспользоваться своими моментами и забили больше голов. Боролись даже в меньшинстве, и я рад самоотдаче.
- Болельщики сейчас переживают за Дмитрия Комбарова. Все ли с ним в порядке?
- Если не ошибаюсь, то Комбаров получил ушиб ребра. Точно сказать не могу, что с ним.
- Когда играют две команды, которые борются за три очка, эмоции, конечно, превосходят все остальное.
- Роберто Манчини сказал, что его команда всю игру доминировала и результат несправедлив.
- Играли две команды, но мы смогли воспользоваться своими моментами и забили больше голов. Боролись даже в меньшинстве, и я рад самоотдаче.
- Болельщики сейчас переживают за Дмитрия Комбарова. Все ли с ним в порядке?
- Если не ошибаюсь, то Комбаров получил ушиб ребра. Точно сказать не могу, что с ним.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.