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Александр Панов: в этом сезоне еще никому не дано сбросить "Спартак" с пьедестала

Экс-нападающий "Зенита" и болельщик "Спартака" Александр Панов, прокомментировал матч 18-го тура РФПЛ между этими командами.

"Лучший понедельник! Матч получился очень напряжённый. Моментов не забили… Но таким и должен быть матч между двумя лидирующими командами. Нам очень нужна была победа, мы её и достигли. Это самое главное.

Всех болельщиков – с победой. "Спартак" – чемпион. В любом случае он доказал, что мы боремся за чемпионство. В этом сезоне ещё никому не дано сбросить нас с пьедестала", - цитирует Панова Eurosport.
Теги: Панов Спартак
Сегодня, 13:48
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12
(9)
№12 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
5-1
3-1
при прочих равных -мы впереди.
какой к черту пьедестал??? или он сам с него рухнул?


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
бомжиков просим на эту ветку.

Не сейчас, они еще не отошли от проникновения классным футболом Спартака blush
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: Scoter дом (Сегодня, 14:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
успокой свой старый пукан уже ,совсем чёкнулся на старости лет
Регистрация: 26.09.2006
№9 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:19) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
alex-volsky,
- орут из команды иуд...
Регистрация: 2.08.2013
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:18) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: alex-volsky
кто предал однажды..

а Быстров дважды.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: alex-volsky Ленинград (Сегодня, 14:11) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мясной
перекрашенный бомж в шкуре Спартача

кто предал однажды...
Регистрация: 2.11.2008
№6 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
тихо тихо. раздухарился!
Сами разберемся. Осталось сыграть два матча(непростой Арсенал и кони ) и потом будем что-то говорить и мечтать о весне! нужны 6 очков
п.с перекрашенный бомж в шкуре Спартача,-это что-то новое!
вот прицепился к нам этот Панов.и так негатива хватает, а он как магнит!
Регистрация: 28.11.2017
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:03) #
  • +2
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Гы-гы-гы.....
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 13:54) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
ждём тебя на родине.. в шапочке с пумпончиком
Регистрация: 13.06.2010
№3 Написал: grisha (Сегодня, 13:53) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ыдыот!
полный - за футболом не следитили уже болеет за ЛОКО
А 5-1 был не в этом сезоне )))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:51) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Сибирь»
бомжиков просим на эту ветку.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Кабанец (Сегодня, 13:50) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
ждём стаю... голубых бакланов в соплях.....
Регистрация: 28.11.2017
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