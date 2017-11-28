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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Панов: в этом сезоне еще никому не дано сбросить "Спартак" с пьедестала
Экс-нападающий "Зенита" и болельщик "Спартака" Александр Панов, прокомментировал матч 18-го тура РФПЛ между этими командами.
"Лучший понедельник! Матч получился очень напряжённый. Моментов не забили… Но таким и должен быть матч между двумя лидирующими командами. Нам очень нужна была победа, мы её и достигли. Это самое главное.
Всех болельщиков – с победой. "Спартак" – чемпион. В любом случае он доказал, что мы боремся за чемпионство. В этом сезоне ещё никому не дано сбросить нас с пьедестала", - цитирует Панова Eurosport.
"Лучший понедельник! Матч получился очень напряжённый. Моментов не забили… Но таким и должен быть матч между двумя лидирующими командами. Нам очень нужна была победа, мы её и достигли. Это самое главное.
Всех болельщиков – с победой. "Спартак" – чемпион. В любом случае он доказал, что мы боремся за чемпионство. В этом сезоне ещё никому не дано сбросить нас с пьедестала", - цитирует Панова Eurosport.
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