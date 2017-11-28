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Илья Геркус: впервые в истории Новый год и Рождество "Локомотив" встретит лидером

Президент "Локомотива" Илья Геркус подвел предварительные итоги выступления команды в премьер-лиге в 2017 году.

"Впервые в истории Новый год и Рождество "Локомотив" встретит лидером РФПЛ. Катим дальше", - написал Геркус в твиттере.

Напомним, отрыв "Локо" от "Зенита", идущего вторым, после 18-ти туров составляет 6 очков.

Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 14:44
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№1 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гег геркус наверно всю мошонку ощипал на радостях ,что самому же палыча не получилось слить


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Регистрация: 6.02.2012
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