Илья Геркус: впервые в истории Новый год и Рождество "Локомотив" встретит лидером

Впервые в истории Новый год и Рождество Локомотив встретит лидером РФПЛ. Катим дальше! pic.twitter.com/OZpwQv1aj4 — Илья Геркус (@ilgerkus) November 28, 2017

Президент "Локомотива" Илья Геркус подвел предварительные итоги выступления команды в премьер-лиге в 2017 году."Впервые в истории Новый год и Рождество "Локомотив" встретит лидером РФПЛ. Катим дальше", - написал Геркус в твиттере.Напомним, отрыв "Локо" от "Зенита", идущего вторым, после 18-ти туров составляет 6 очков.