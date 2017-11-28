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"Амьен" одержал победу над "Дижоном"

"Амьен" одержал победу над "Дижоном" в матче 15-го тура французской Лиги 1.

Чемпионат Франции

15 тур

"Амьен" – "Дижон" 2:1

Гол: Какута 7, Корнетт, 50 - Хан Чун, 15

"Амьен": Гартнер, Сиссоко, Авелар, Дибасси, Гуано, Зунгу, Монкондю (Лелш, 73), Корнетт (Манзала, 66), Траоре (Аденан, 86), Какута, Гакпе

"Дижон": Рейне, Розье, Хаддади, Ямбере, Джилободжи, Бальмон (Саид, 56), Чан Хун, Абейд (Амальфейтано, 78), Шека, Саммаритано (Жаннот, 81), Тавареш

Предупреждения: Абейд, 78, Хаддади, 88

"Страсбург" – "Кан" 0:0

"Страсбург": Камара, Лала, Сека, Мангане, Коне, Аолу, Гонсальвес (Блояк, 64), Мартен (Саади, 87), Льенар, Терье, Да Кошта (Сако, 73)

"Кан": Веркутр, Гильберт, Мбенге, Женевуа, Джику, Санко, Авуну (Армунгум, 75), Фере (Аит Бенаси, 61), Нкололо, Родлен, Сантини

Предупреждения: Джику, 45, Женевуа, 51, Коне, 80
Теги: Амьен Дижон
Вчера, 23:24
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