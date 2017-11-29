Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног

Форвард "Локомотива" Фарфан после прошедшего матча премьер-лиги в Хабаровске рассказал о своих достижениях - выдающейся игре в составе "Локо" и сборной Перу.- Это был сумасшедший график - прежде всего, благодаря участию моей национальной сборной в квалификации ЧМ. Честно говоря, не так просто восстановить в памяти эти перемещения. Целое приключение. Я отправился в Дубай, оттуда - в Новую Зеландию, затем в Перу, вернулся в Москву... В Хабаровске мне показалось, что я уже несколько раз обогнул экватор! Но цель того стоила. Перу на чемпионате мира в России! А "Локомотив" на первом месте.- 14 часов. Прямой рейс из Новой Зеландии до Лимы. Поэтому восьмичасовой перелет до Хабаровска, а затем обратно, это уже пустяки.- Ха-ха, это забавное сравнение. Я и правда стал привыкать к длительным перелетам.- Разница во времени нас не сильно беспокоила. Мы не ломали режим, жили по Москве. В этом плане было легче, чем в сборной. В Хабаровске мы проснулись, отправились позавтракать. А за окном - закат солнца. Мозг на это неважно реагирует. Просто надо убедить самого себя: все в порядке, надо немножко потерпеть.Что касается холода... Для меня это экстремальные условия. Пожалуй, самый холодный матч в карьере я провел в Хабаровске. Мне сказали: да, сейчас холодно, но приезжай летом - будет тепло и красиво.- В команде обо всем позаботились. Мы вышли на игру в специальных повязках, в бутсы положили стельки, утеплились термобельем... Правда, я не всегда чувствовал пальцы ног. Больше всего переживал, что при такой погоде и ледяном поле возникает вероятность травм. Весь организм при такой температуре становится... непредсказуемым. Мышцы работают иначе, и это риск, опасность.- Например, на заменах. В таких условиях запасные игроки не могут находиться на скамейке. Их отправили греться в раздевалку, разминаться в зале. Эти помещения находятся в отдалении от поля. Когда Влад Игнатьев попросил замену, мы были вынуждены потерять пару минут.