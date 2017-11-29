Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:58
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
03:44
Федор Смолов: если сборная России выиграет ЧМ-2018, я заключу пожизненный контракт с "Краснодаром" (5)
Федор Смолов: если сборная России выиграет ЧМ-2018, я заключу пожизненный контракт с "Краснодаром" (5)
Вчера, 23:24
"Амьен" одержал победу над "Дижоном"
"Амьен" одержал победу над "Дижоном"
Вчера, 22:43
Австралийский футболист толкнул подающего мячи мальчика и получил дисквалификацию (видео) (2)
Австралийский футболист толкнул подающего мячи мальчика и получил дисквалификацию (видео) (2)
Вчера, 22:33
Давид Луиз может перейти в "Реал"
Давид Луиз может перейти в "Реал"
Вчера, 22:21
ФИФА смоделировала жеребьевку ЧМ-2018. России в соперники попались Швейцария, Египет и Австралия (10)
ФИФА смоделировала жеребьевку ЧМ-2018. России в соперники попались Швейцария, Египет и Австралия (10)
Вчера, 22:08
В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 высадят 8,1 миллионов цветов (3)
В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 высадят 8,1 миллионов цветов (3)
Вчера, 21:17
Дани Алвес: я счастлив в "ПСЖ"
Дани Алвес: я счастлив в "ПСЖ"
Вчера, 21:01
Юрий Семин: побывали в настоящей русской зиме
Юрий Семин: побывали в настоящей русской зиме
Вчера, 20:45
Сборная России планирует готовиться к ЧМ-2018 в Австрии (22)
Сборная России планирует готовиться к ЧМ-2018 в Австрии (22)
Вчера, 20:34
Дженнаро Гаттузо: чтобы выигрывать турниры вроде Лиги чемпионов, в команде должны быть чемпионы
Дженнаро Гаттузо: чтобы выигрывать турниры вроде Лиги чемпионов, в команде должны быть чемпионы
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног
Форвард "Локомотива" Фарфан после прошедшего матча премьер-лиги в Хабаровске рассказал о своих достижениях - выдающейся игре в составе "Локо" и сборной Перу.
- Джефф, за последний месяц ты налетал более 55 тысяч километров. Наверное, нет на свете ни одного перуанца, который бы так стремительно перемещался в мировом пространстве - из Перу в Новую Зеландию, затем в Москву, в Хабаровск...
- Это был сумасшедший график - прежде всего, благодаря участию моей национальной сборной в квалификации ЧМ. Честно говоря, не так просто восстановить в памяти эти перемещения. Целое приключение. Я отправился в Дубай, оттуда - в Новую Зеландию, затем в Перу, вернулся в Москву... В Хабаровске мне показалось, что я уже несколько раз обогнул экватор! Но цель того стоила. Перу на чемпионате мира в России! А "Локомотив" на первом месте.
- Самый продолжительный перелет за последнее время?..
- 14 часов. Прямой рейс из Новой Зеландии до Лимы. Поэтому восьмичасовой перелет до Хабаровска, а затем обратно, это уже пустяки.
- Теперь в шутку тебя называют "космонавтом"...
- Ха-ха, это забавное сравнение. Я и правда стал привыкать к длительным перелетам.
- А к морозу? В Хабаровске было очень холодно. Вдобавок к этому - большая разница во времени.
- Разница во времени нас не сильно беспокоила. Мы не ломали режим, жили по Москве. В этом плане было легче, чем в сборной. В Хабаровске мы проснулись, отправились позавтракать. А за окном - закат солнца. Мозг на это неважно реагирует. Просто надо убедить самого себя: все в порядке, надо немножко потерпеть.
Что касается холода... Для меня это экстремальные условия. Пожалуй, самый холодный матч в карьере я провел в Хабаровске. Мне сказали: да, сейчас холодно, но приезжай летом - будет тепло и красиво.
- Как утеплялись перед выходом на поле?
- В команде обо всем позаботились. Мы вышли на игру в специальных повязках, в бутсы положили стельки, утеплились термобельем... Правда, я не всегда чувствовал пальцы ног. Больше всего переживал, что при такой погоде и ледяном поле возникает вероятность травм. Весь организм при такой температуре становится... непредсказуемым. Мышцы работают иначе, и это риск, опасность.
- На чем ещё сказывается погода?
- Например, на заменах. В таких условиях запасные игроки не могут находиться на скамейке. Их отправили греться в раздевалку, разминаться в зале. Эти помещения находятся в отдалении от поля. Когда Влад Игнатьев попросил замену, мы были вынуждены потерять пару минут.
ФК "Локомотив"
- Джефф, за последний месяц ты налетал более 55 тысяч километров. Наверное, нет на свете ни одного перуанца, который бы так стремительно перемещался в мировом пространстве - из Перу в Новую Зеландию, затем в Москву, в Хабаровск...
- Это был сумасшедший график - прежде всего, благодаря участию моей национальной сборной в квалификации ЧМ. Честно говоря, не так просто восстановить в памяти эти перемещения. Целое приключение. Я отправился в Дубай, оттуда - в Новую Зеландию, затем в Перу, вернулся в Москву... В Хабаровске мне показалось, что я уже несколько раз обогнул экватор! Но цель того стоила. Перу на чемпионате мира в России! А "Локомотив" на первом месте.
- Самый продолжительный перелет за последнее время?..
- 14 часов. Прямой рейс из Новой Зеландии до Лимы. Поэтому восьмичасовой перелет до Хабаровска, а затем обратно, это уже пустяки.
- Теперь в шутку тебя называют "космонавтом"...
- Ха-ха, это забавное сравнение. Я и правда стал привыкать к длительным перелетам.
- А к морозу? В Хабаровске было очень холодно. Вдобавок к этому - большая разница во времени.
- Разница во времени нас не сильно беспокоила. Мы не ломали режим, жили по Москве. В этом плане было легче, чем в сборной. В Хабаровске мы проснулись, отправились позавтракать. А за окном - закат солнца. Мозг на это неважно реагирует. Просто надо убедить самого себя: все в порядке, надо немножко потерпеть.
Что касается холода... Для меня это экстремальные условия. Пожалуй, самый холодный матч в карьере я провел в Хабаровске. Мне сказали: да, сейчас холодно, но приезжай летом - будет тепло и красиво.
- Как утеплялись перед выходом на поле?
- В команде обо всем позаботились. Мы вышли на игру в специальных повязках, в бутсы положили стельки, утеплились термобельем... Правда, я не всегда чувствовал пальцы ног. Больше всего переживал, что при такой погоде и ледяном поле возникает вероятность травм. Весь организм при такой температуре становится... непредсказуемым. Мышцы работают иначе, и это риск, опасность.
- На чем ещё сказывается погода?
- Например, на заменах. В таких условиях запасные игроки не могут находиться на скамейке. Их отправили греться в раздевалку, разминаться в зале. Эти помещения находятся в отдалении от поля. Когда Влад Игнатьев попросил замену, мы были вынуждены потерять пару минут.
ФК "Локомотив"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.