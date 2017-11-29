Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног

Форвард "Локомотива" Фарфан после прошедшего матча премьер-лиги в Хабаровске рассказал о своих достижениях - выдающейся игре в составе "Локо" и сборной Перу.

- Джефф, за последний месяц ты налетал более 55 тысяч километров. Наверное, нет на свете ни одного перуанца, который бы так стремительно перемещался в мировом пространстве - из Перу в Новую Зеландию, затем в Москву, в Хабаровск...

- Это был сумасшедший график - прежде всего, благодаря участию моей национальной сборной в квалификации ЧМ. Честно говоря, не так просто восстановить в памяти эти перемещения. Целое приключение. Я отправился в Дубай, оттуда - в Новую Зеландию, затем в Перу, вернулся в Москву... В Хабаровске мне показалось, что я уже несколько раз обогнул экватор! Но цель того стоила. Перу на чемпионате мира в России! А "Локомотив" на первом месте.

- Самый продолжительный перелет за последнее время?..

- 14 часов. Прямой рейс из Новой Зеландии до Лимы. Поэтому восьмичасовой перелет до Хабаровска, а затем обратно, это уже пустяки.

- Теперь в шутку тебя называют "космонавтом"...

- Ха-ха, это забавное сравнение. Я и правда стал привыкать к длительным перелетам.

- А к морозу? В Хабаровске было очень холодно. Вдобавок к этому - большая разница во времени.

- Разница во времени нас не сильно беспокоила. Мы не ломали режим, жили по Москве. В этом плане было легче, чем в сборной. В Хабаровске мы проснулись, отправились позавтракать. А за окном - закат солнца. Мозг на это неважно реагирует. Просто надо убедить самого себя: все в порядке, надо немножко потерпеть.

Что касается холода... Для меня это экстремальные условия. Пожалуй, самый холодный матч в карьере я провел в Хабаровске. Мне сказали: да, сейчас холодно, но приезжай летом - будет тепло и красиво.

- Как утеплялись перед выходом на поле?

- В команде обо всем позаботились. Мы вышли на игру в специальных повязках, в бутсы положили стельки, утеплились термобельем... Правда, я не всегда чувствовал пальцы ног. Больше всего переживал, что при такой погоде и ледяном поле возникает вероятность травм. Весь организм при такой температуре становится... непредсказуемым. Мышцы работают иначе, и это риск, опасность.

- На чем ещё сказывается погода?

- Например, на заменах. В таких условиях запасные игроки не могут находиться на скамейке. Их отправили греться в раздевалку, разминаться в зале. Эти помещения находятся в отдалении от поля. Когда Влад Игнатьев попросил замену, мы были вынуждены потерять пару минут.

ФК "Локомотив"
Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 10:58
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: MakSIMus (Сегодня, 11:12) #
  • 0
  •  (0)
online

Молодцом Джеф, был бы помоложе годов на 5, летом бы уже наверняка в Европу уехал.
Регистрация: 14.08.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.