Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:58
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
03:44
Федор Смолов: если сборная России выиграет ЧМ-2018, я заключу пожизненный контракт с "Краснодаром" (5)
Федор Смолов: если сборная России выиграет ЧМ-2018, я заключу пожизненный контракт с "Краснодаром" (5)
Вчера, 23:24
"Амьен" одержал победу над "Дижоном"
"Амьен" одержал победу над "Дижоном"
Вчера, 22:43
Австралийский футболист толкнул подающего мячи мальчика и получил дисквалификацию (видео) (2)
Австралийский футболист толкнул подающего мячи мальчика и получил дисквалификацию (видео) (2)
Вчера, 22:33
Давид Луиз может перейти в "Реал"
Давид Луиз может перейти в "Реал"
Вчера, 22:21
ФИФА смоделировала жеребьевку ЧМ-2018. России в соперники попались Швейцария, Египет и Австралия (10)
ФИФА смоделировала жеребьевку ЧМ-2018. России в соперники попались Швейцария, Египет и Австралия (10)
Вчера, 22:08
В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 высадят 8,1 миллионов цветов (3)
В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 высадят 8,1 миллионов цветов (3)
Джефферсон Фарфан: о матче в Хабаровске обязательно расскажу в сборной Перу
Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался о своей игре в матче со "СКА-Хабаровск" и прокомментировал успехи команды в первом круге чемпионата России.
- Перед первым голом в штрафной площади была настоящая неразбериха. Это твой мяч или армейский автогол?
- Это результат усилий всей нашей команды! Автогол - это не фарт и не случайность, а результат воздействия на соперника. Мы их вжали в штрафную, им было очень тяжело. Но мяч не шел в ворота. Хозяева оборонялись всей командой, поставили плотный заслон.
- Победный гол на третьей добавленной минуте получился уж очень драматичным, столько волнений!
- Ты испугалась?! Все в порядке. Да, я не забил пенальти, но рядом оказался Саша Коломейцев и другие ребята. Мяч не хотел залетать в ворота, спасибо, что удачно отскочил от перекладины. Мы его все-таки затолкали. Очень важные три очка.
- Что такое футбольный фарт? Уже начались разговоры, что «Локомотиву» слишком везет в последнее время.
- Значит, не все люди знают, что такое футбольный фарт. Это когда ты успешно обороняешься 90 минут, а потом выходишь в одну единственную атаку и открываешь счет. Смешно говорить, что нам повезло в Хабаровске. Наоборот - нам там не везло. Просто посмотрите на показатели матча. Это не похоже на ничью.
Главное, что у нас есть характер. Да, мы нередко забиваем на последних минутах. Но прежде чем выстрадать этот гол, мы давим и давим. И верим друг в друга. И еще, я думаю, были тактические победы, как в случае со «Спартаком» и «Зенитом». А такие матчи, как со СКА - это закалка. Во всех смыслах! (смеется).
- Впереди матч с «Рубином».
- Судя по матчу первого круга, это очень сложный и неудобный соперник. Одно могу сказать - приходите все на стадион, к каждому матчу мы должны относиться, как к особенному событию.
- Отрыв от ближайшего преследователя - шесть очков. Разве не заявка на чемпионство?
- Слишком рано об этом говорить. Впереди ещё почти половина чемпионата, всё может перевернуться. Но у нас сильная команда, много классных игроков и есть дух единства. Мы бьемся на поле друг за друга, идём от игры к игре. Но я готов признать приятный факт - на зимний перерыв мы уйдем первыми. Это очень здорово.
Я счастлив, что играю сейчас в «Локо», в России, что в моей судьбе всё сложилось именно так. Чемпионат мира все ближе, а я чувствую, что уже привык к вашей стране. Во время ЧМ не буду ощущать себя гостем. И мне есть о чем рассказать партнерам по сборной. О матче в Хабаровске расскажу обязательно!
ФК "Локомотив"
- Перед первым голом в штрафной площади была настоящая неразбериха. Это твой мяч или армейский автогол?
- Это результат усилий всей нашей команды! Автогол - это не фарт и не случайность, а результат воздействия на соперника. Мы их вжали в штрафную, им было очень тяжело. Но мяч не шел в ворота. Хозяева оборонялись всей командой, поставили плотный заслон.
- Победный гол на третьей добавленной минуте получился уж очень драматичным, столько волнений!
- Ты испугалась?! Все в порядке. Да, я не забил пенальти, но рядом оказался Саша Коломейцев и другие ребята. Мяч не хотел залетать в ворота, спасибо, что удачно отскочил от перекладины. Мы его все-таки затолкали. Очень важные три очка.
- Что такое футбольный фарт? Уже начались разговоры, что «Локомотиву» слишком везет в последнее время.
- Значит, не все люди знают, что такое футбольный фарт. Это когда ты успешно обороняешься 90 минут, а потом выходишь в одну единственную атаку и открываешь счет. Смешно говорить, что нам повезло в Хабаровске. Наоборот - нам там не везло. Просто посмотрите на показатели матча. Это не похоже на ничью.
Главное, что у нас есть характер. Да, мы нередко забиваем на последних минутах. Но прежде чем выстрадать этот гол, мы давим и давим. И верим друг в друга. И еще, я думаю, были тактические победы, как в случае со «Спартаком» и «Зенитом». А такие матчи, как со СКА - это закалка. Во всех смыслах! (смеется).
- Впереди матч с «Рубином».
- Судя по матчу первого круга, это очень сложный и неудобный соперник. Одно могу сказать - приходите все на стадион, к каждому матчу мы должны относиться, как к особенному событию.
- Отрыв от ближайшего преследователя - шесть очков. Разве не заявка на чемпионство?
- Слишком рано об этом говорить. Впереди ещё почти половина чемпионата, всё может перевернуться. Но у нас сильная команда, много классных игроков и есть дух единства. Мы бьемся на поле друг за друга, идём от игры к игре. Но я готов признать приятный факт - на зимний перерыв мы уйдем первыми. Это очень здорово.
Я счастлив, что играю сейчас в «Локо», в России, что в моей судьбе всё сложилось именно так. Чемпионат мира все ближе, а я чувствую, что уже привык к вашей стране. Во время ЧМ не буду ощущать себя гостем. И мне есть о чем рассказать партнерам по сборной. О матче в Хабаровске расскажу обязательно!
ФК "Локомотив"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.