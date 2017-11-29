Джефферсон Фарфан: о матче в Хабаровске обязательно расскажу в сборной Перу

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался о своей игре в матче со "СКА-Хабаровск" и прокомментировал успехи команды в первом круге чемпионата России.- Это результат усилий всей нашей команды! Автогол - это не фарт и не случайность, а результат воздействия на соперника. Мы их вжали в штрафную, им было очень тяжело. Но мяч не шел в ворота. Хозяева оборонялись всей командой, поставили плотный заслон.- Ты испугалась?! Все в порядке. Да, я не забил пенальти, но рядом оказался Саша Коломейцев и другие ребята. Мяч не хотел залетать в ворота, спасибо, что удачно отскочил от перекладины. Мы его все-таки затолкали. Очень важные три очка.- Значит, не все люди знают, что такое футбольный фарт. Это когда ты успешно обороняешься 90 минут, а потом выходишь в одну единственную атаку и открываешь счет. Смешно говорить, что нам повезло в Хабаровске. Наоборот - нам там не везло. Просто посмотрите на показатели матча. Это не похоже на ничью.Главное, что у нас есть характер. Да, мы нередко забиваем на последних минутах. Но прежде чем выстрадать этот гол, мы давим и давим. И верим друг в друга. И еще, я думаю, были тактические победы, как в случае со «Спартаком» и «Зенитом». А такие матчи, как со СКА - это закалка. Во всех смыслах! (смеется).- Судя по матчу первого круга, это очень сложный и неудобный соперник. Одно могу сказать - приходите все на стадион, к каждому матчу мы должны относиться, как к особенному событию.- Слишком рано об этом говорить. Впереди ещё почти половина чемпионата, всё может перевернуться. Но у нас сильная команда, много классных игроков и есть дух единства. Мы бьемся на поле друг за друга, идём от игры к игре. Но я готов признать приятный факт - на зимний перерыв мы уйдем первыми. Это очень здорово.Я счастлив, что играю сейчас в «Локо», в России, что в моей судьбе всё сложилось именно так. Чемпионат мира все ближе, а я чувствую, что уже привык к вашей стране. Во время ЧМ не буду ощущать себя гостем. И мне есть о чем рассказать партнерам по сборной. О матче в Хабаровске расскажу обязательно!