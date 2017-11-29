Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Главный тренер "Севильи" перенес операцию

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо перенес операцию в связи с онкологическим заболеванием простаты, передает пресс-служба испанской команды.

"Эдуард Бериссо был успешно прооперирован. Срок восстановления специалиста будет зависеть от его состояния в послеоперационный период", - говорится в сообщении андалусийцев.

В ближайших матчах командой будет руководить помощник Бериссо Эрнесто Маркуччи.
Теги: Севилья
Сегодня, 12:51
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: XERX - (Сегодня, 12:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!!!
Регистрация: 23.05.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.