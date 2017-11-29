Главный тренер "Севильи" перенес операцию

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо перенес операцию в связи с онкологическим заболеванием простаты, передает пресс-служба испанской команды."Эдуард Бериссо был успешно прооперирован. Срок восстановления специалиста будет зависеть от его состояния в послеоперационный период", - говорится в сообщении андалусийцев.В ближайших матчах командой будет руководить помощник Бериссо Эрнесто Маркуччи.