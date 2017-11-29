Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Артем Ребров победил в номинации "Джентльмен года"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров получил приз "Джентльменом года" имени Федора Черенкова.

Награда присуждается каждый год газетой "Комсомольская правда" с 1994 года. В прошлом году звания был удостоен вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

В ходе голосования второе место занял нападающий "Динамо" Кирилл Панченко, третье - Тимофей Калачев из "Ростова". "Джентльмен года" по традиции получит смокинг.
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 12:58
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.