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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Амьен" одержал победу над "Дижоном"
СМИ: зарплата Георгия Черданцева на "Матч ТВ" 600-800 тысяч рублей в месяц
Стал известен размер заработной платы комментатора Георгия Черданцева на телеканале "Матч ТВ".
По информации Sports.ru, Черданцев получает от 600 до 800 тысяч рублей в месяц.
Половина суммы – это гарантированный оклад, другая половина – бонус за отработку определенного количества эфиров.
По информации Sports.ru, Черданцев получает от 600 до 800 тысяч рублей в месяц.
Половина суммы – это гарантированный оклад, другая половина – бонус за отработку определенного количества эфиров.
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