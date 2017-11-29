Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: зарплата Георгия Черданцева на "Матч ТВ" 600-800 тысяч рублей в месяц

Стал известен размер заработной платы комментатора Георгия Черданцева на телеканале "Матч ТВ".

По информации Sports.ru, Черданцев получает от 600 до 800 тысяч рублей в месяц.

Половина суммы – это гарантированный оклад, другая половина – бонус за отработку определенного количества эфиров.
Теги: Черданцев
Сегодня, 14:18
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:22) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красиво. Ну и что?
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 14:19) #
  • -2
  •  (2)
online

и?
Регистрация: 27.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.