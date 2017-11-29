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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018
10:58
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Ярослав Ракицкий попал в сферу интересов "Галатасарая"
Защитник донецкого "Шахтёра" Ярослав Ракицкий может стать игроком "Галатасарая", сообщает Fanatik.
В услугах украинского футболиста заинтересован лично наставник турецкой команды Игор Тудор. Сумма трансфера оценивается в 9 миллионов евро.
В услугах украинского футболиста заинтересован лично наставник турецкой команды Игор Тудор. Сумма трансфера оценивается в 9 миллионов евро.
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