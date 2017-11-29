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Ярослав Ракицкий попал в сферу интересов "Галатасарая"

Защитник донецкого "Шахтёра" Ярослав Ракицкий может стать игроком "Галатасарая", сообщает Fanatik.

В услугах украинского футболиста заинтересован лично наставник турецкой команды Игор Тудор. Сумма трансфера оценивается в 9 миллионов евро.
Теги: Ракицкий Шахтер Галатасарай Трансферы
Сегодня, 18:32
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