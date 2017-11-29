Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс возглавил "Эвертон", сообщает сообщает официальный сайт английского клуба.Специалист подписал 1,5-летний контракт, а в состав его тренерского штаба вошли Сэмми Ли, Крэйг Шекспир и Данкан Фергюсон. Дэвид Ансуорт, исполнявший обязанности главного тренера, вернется к работе с "молодежкой" "Эвертона".