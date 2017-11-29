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Сэм Эллардайс возглавил "Эвертон"

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс возглавил "Эвертон", сообщает сообщает официальный сайт английского клуба.

Специалист подписал 1,5-летний контракт, а в состав его тренерского штаба вошли Сэмми Ли, Крэйг Шекспир и Данкан Фергюсон. Дэвид Ансуорт, исполнявший обязанности главного тренера, вернется к работе с "молодежкой" "Эвертона".
Теги: Эллардайс Эвертон
Сегодня, 20:21
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