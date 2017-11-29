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"Барселона" и "Севилья" вышли в 1/8 финала Кубка Испании

"Барселона" разгромила "Мурсию" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании.

Кубок Испании

1/16 финала

"Барселона" – "Мурсия" 5:0

Голы: Алькасер, 16, Пике, 56, Видаль, 60, Суарес, 74, Арнаис, 79

"Барселона": Силлессен, Динь, Семеду (Арнаис, 63), Вермален, Пике (Костас, 57), Видаль, Аленья, Мас (Роберто, 62), Суарес, Деулофеу, Алькасер

"Мурсия": Сантоме, Вега, Матеос (Ортис, 64), Орфила, Carrasco, Alcаntara, Молинеро, Санчес (Хара, 69), Льоренте, Монтес, Ferreira (Мартин, 60)

"Севилья" – "Картахена" 4:0

Голы: Бен-Йеддер, 3, 6, Гансо, 42, Корреа, 66

"Севилья": Сория, Меркадо, Коршья, Кароль, Гайс, Лассо, Крон-Дели (Банега 68), Гансо, Навас, Бен-Йеддер (Корреа, 46), Нолито (Мурьель, 61)

"Картахена": Моралес, Сьос, Guillеn, Мехиас, Агилар, Родригез, Абало, Чаверо (Мартинез, 46), Серхио, Камара (Акече, 68), Саласар (Ромеро, 61)

Предупреждения: Моралес, 83
Теги: Барселона Севилья
Вчера, 23:47
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