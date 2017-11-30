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Антонио Конте: у Давида Луиза выявили скопление жидкости в колене

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о рассказал о проблемах со здоровьем у защитника Давида Луиза.

"У него выявили скопление жидкости в коленном суставе. Теперь нам нужно очень осторожно оценить возможное время его восстановления.

Надеюсь, это произойдет как можно скорее. Ведь мы играем каждые три дня, и мне нужны все мои футболисты", - передает слова Конте официальный сайт "синих".
Теги: Конте Челси
Сегодня, 07:43
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