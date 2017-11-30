Антонио Конте: у Давида Луиза выявили скопление жидкости в колене

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о рассказал о проблемах со здоровьем у защитника Давида Луиза."У него выявили скопление жидкости в коленном суставе. Теперь нам нужно очень осторожно оценить возможное время его восстановления.Надеюсь, это произойдет как можно скорее. Ведь мы играем каждые три дня, и мне нужны все мои футболисты", - передает слова Конте официальный сайт "синих".