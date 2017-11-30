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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: не удивительно, что давление на Россию активизировалась именно перед жеребьевкой ЧМ
Председатель Оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко высказался относительно ситуации вокруг российского спорта.
"В том, что давление на Россию активизировалась именно перед жеребьевкой ЧМ, нет ничего удивительного. Все уже немного забыли, но то же самое было и перед Олимпиадой в Сочи. Просто в тот раз были другие акценты, оценки и направления удара. Думаю, это будет продолжаться еще долго.
Мы должны это пережить, защитить своих спортсменов и поддержать их. Мы согласились с тем, что у нас есть проблемы. Только их подают так, как это нужно определенным лицам. Мы же исходим из того, что это не только наша вина. Это также вина и WADA - они определяли стандарты контроля и каждый год пересогласовывали назначения руководителей.
Это очень долгий разговор. Просто сейчас медиа сделали так, будто мы - организаторы всего процесса", - цитируют Мутко "Известия".
Напомним, многие отечественные спортсмены были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Олимпиадах, а их результаты с Игр в Сочи аннулированы.
"В том, что давление на Россию активизировалась именно перед жеребьевкой ЧМ, нет ничего удивительного. Все уже немного забыли, но то же самое было и перед Олимпиадой в Сочи. Просто в тот раз были другие акценты, оценки и направления удара. Думаю, это будет продолжаться еще долго.
Мы должны это пережить, защитить своих спортсменов и поддержать их. Мы согласились с тем, что у нас есть проблемы. Только их подают так, как это нужно определенным лицам. Мы же исходим из того, что это не только наша вина. Это также вина и WADA - они определяли стандарты контроля и каждый год пересогласовывали назначения руководителей.
Это очень долгий разговор. Просто сейчас медиа сделали так, будто мы - организаторы всего процесса", - цитируют Мутко "Известия".
Напомним, многие отечественные спортсмены были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Олимпиадах, а их результаты с Игр в Сочи аннулированы.
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