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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бранислав Иванович поработал доставщиком пиццы (фото)
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович по условиям акции "Давай-давай!" стал на один час доставщиком пиццы и привез ее Ване Ковалеву, для лечения которого была собрана сумма около 1 млн рублей.
"Необычная профессия для меня, но мне понравилось. Забрал пиццу, приехал в гости к такой классной семье. Мы поговорили и обменялись пожеланиями.
Всегда рад помогать и участвовать в благотворительных проектах. Это очень важно, и мы, спортсмены, как и все люди, должны стараться и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", - передает слова Ивановича пресс-служба сине-бело-голубых.
"Необычная профессия для меня, но мне понравилось. Забрал пиццу, приехал в гости к такой классной семье. Мы поговорили и обменялись пожеланиями.
Всегда рад помогать и участвовать в благотворительных проектах. Это очень важно, и мы, спортсмены, как и все люди, должны стараться и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", - передает слова Ивановича пресс-служба сине-бело-голубых.
Бранислав Иванович выполнил обещание, данное в рамках проекта #ДавайДавай и стал доставщиком пиццы ???https://t.co/KPwm91aFvZ pic.twitter.com/dUy7vLprJe— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 29, 2017
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