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Бранислав Иванович поработал доставщиком пиццы (фото)

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович по условиям акции "Давай-давай!" стал на один час доставщиком пиццы и привез ее Ване Ковалеву, для лечения которого была собрана сумма около 1 млн рублей.

"Необычная профессия для меня, но мне понравилось. Забрал пиццу, приехал в гости к такой классной семье. Мы поговорили и обменялись пожеланиями.

Всегда рад помогать и участвовать в благотворительных проектах. Это очень важно, и мы, спортсмены, как и все люди, должны стараться и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", - передает слова Ивановича пресс-служба сине-бело-голубых.

Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 11:10
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(1)
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: zenit47
Цитата: tiki
Цитата: zenit47
Цитата: tiki
так случайно к фанам Зенита и в форме..нуну

ну вот что вы за люди? Внимательно прочитай

а по твоему в питере нет других больных?я то поддерживаю идею, но просто видно что все сделано заранее

Т.Е. надо действовать по плану, либо всем,либо никому? Конечно сделано все заранее. представь сидишь дома, пьешь пивко в семейниках, заказал пиццу, тут звонок в дверь, ты одеваешь треники, мятую футболку, открываешь дверь, а тут вуаля Иванович, я вам пиццу привез, давайте сфоткаемся

вполне, а почему нет?это хотя бы честно


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№7 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:04) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
Цитата: zenit47
Цитата: tiki
так случайно к фанам Зенита и в форме..нуну

ну вот что вы за люди? Внимательно прочитай

а по твоему в питере нет других больных?я то поддерживаю идею, но просто видно что все сделано заранее

Т.Е. надо действовать по плану, либо всем,либо никому? Конечно сделано все заранее. представь сидишь дома, пьешь пивко в семейниках, заказал пиццу, тут звонок в дверь, ты одеваешь треники, мятую футболку, открываешь дверь, а тут вуаля Иванович, я вам пиццу привез, давайте сфоткаемся
Регистрация: 17.05.2013
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: zenit47
Цитата: tiki
так случайно к фанам Зенита и в форме..нуну

ну вот что вы за люди? Внимательно прочитай

а по твоему в питере нет других больных?я то поддерживаю идею, но просто видно что все сделано заранее


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:56) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sraptakpain
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович по условиям акции "Давай-давай!" стал на один час доставщиком пиццы и привез ее Ване Ковалеву, для лечения которого была собрана сумма около 1 млн рублей.

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович по условиям акции "Давай-давай!" стал на один час доставщиком пиццы и привез ее Ване Ковалеву, для лечения которого была собрана сумма около 1 млн рублей.
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 11:53) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: zenit47
Цитата: tiki
так случайно к фанам Зенита и в форме..нуну

ну вот что вы за люди? Внимательно прочитай

И чем они такие особенные?
Регистрация: 7.09.2015
№3 Написал: EMDM (Сегодня, 11:50) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
так случайно к фанам Зенита и в форме..нуну

он не случайно приехал... а целенаправленно..
Регистрация: 24.04.2008
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:47) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
так случайно к фанам Зенита и в форме..нуну

ну вот что вы за люди? Внимательно прочитай
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:39) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
так случайно к фанам Зенита и в форме..нуну


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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