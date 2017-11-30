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Издание AS пошутило насчет официального плаката ЧМ-2018 со Львом Яшиным (фото)

Испанское издание AS в шутку обвинило Россию в плагиате при оформлении логотипа чемпионата мира-2018.

Издание предложило свою версию плаката, который якобы использовался в 2010 году, перед финалом ЧМ в ЮАР, где встречались сборные Испании и Нидерландов.

Теги: Сборная России
Сегодня, 11:43
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№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
епать мы лохи .часть два.


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 12:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Давайте, обличители куевы .......вам слово)))
Регистрация: 24.04.2009
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:47) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ksandos 2
Удалили свою фейковую новость? Молодцы!
Новостник, надеюсь, тоже уже уволен?


Не-а!
Премирован!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну дык и в подписи про то и было (гугл в помощь)

Вы хотите чемпионата мира? В то время как Россия отдает дань уважения своему легендарному вратарю Яшину, в AS мы делаем то же самое с @IkerCasillas. Благословенная нога!
Регистрация: 21.12.2010
№1 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:46) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Удалили свою фейковую новость? Молодцы!
Новостник, надеюсь, тоже уже уволен?
Регистрация: 19.03.2017
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