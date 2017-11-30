Издание AS пошутило насчет официального плаката ЧМ-2018 со Львом Яшиным (фото)

? ?Ten?is ganas de Mundial? Mientras Rusia homenajea a su m?tico portero Yashin, en AS hacemos lo propio con @IkerCasillas. ?Bendito pie! pic.twitter.com/ARHuinxvJu — AS (@diarioas) November 29, 2017

Испанское издание AS в шутку обвинило Россию в плагиате при оформлении логотипа чемпионата мира-2018.Издание предложило свою версию плаката, который якобы использовался в 2010 году, перед финалом ЧМ в ЮАР, где встречались сборные Испании и Нидерландов.