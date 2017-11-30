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СМИ: базы сборных Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 будут в Самарской области

Футболисты сборных Швейцарии и Сербии во время ЧМ-2018 планируют базироваться в Самарской области, передает "Р-Спорт".

Самарская область готовит к турниру три базы – загородный клуб "Русская Охота", базу футбольного клуба "Крылья Советов", а также школу "Академия" в Тольятти.

В этом регионе во время чемпионата мира планируют базироваться две сборные – Швейцарии и Сербии. Швейцарцы поселятся на время турнира в Тольятти, а сербы хотят использовать комплекс "Русская Охота". Договоренности, впрочем, существуют только на словах, бумаги будут подписаны после жеребьевки турнира.
Теги: Сборная Сербии Сборная Швейцарии
Сегодня, 12:52
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