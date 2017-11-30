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"Локомотив" оставил только Фарфана в списке номинантов на звание лучшего игрока месяца

"Локомотив" в голосовании на лучшего игрока месяца предложил своим болельщикам всего одну кандидатуру - это форвард Джефферсон Фарфан.

"Обычно мы предлагаем на выбор пять кандидатов, но Фарфан так мощно провел этот месяц, что конкурентов у него просто не осталось", – сообщила пресс-служба железнодорожников.

Напомним, Фарфан в ноябре забил "Шерифу", отдал голевую передачу в матче с ЦСКА, сделал дубль в матче с "Копенгагеном", а также забил победный гол в матче со "СКА Хабаровском".
Теги: Локомотив Фарфан
Сегодня, 15:19
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(1)
№2 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
ударно потрудился,без вариантов он игрок месяца!
Регистрация: 9.11.2011
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:22) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Путину на заметку


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
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