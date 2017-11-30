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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив" оставил только Фарфана в списке номинантов на звание лучшего игрока месяца
"Локомотив" в голосовании на лучшего игрока месяца предложил своим болельщикам всего одну кандидатуру - это форвард Джефферсон Фарфан.
"Обычно мы предлагаем на выбор пять кандидатов, но Фарфан так мощно провел этот месяц, что конкурентов у него просто не осталось", – сообщила пресс-служба железнодорожников.
Напомним, Фарфан в ноябре забил "Шерифу", отдал голевую передачу в матче с ЦСКА, сделал дубль в матче с "Копенгагеном", а также забил победный гол в матче со "СКА Хабаровском".
"Обычно мы предлагаем на выбор пять кандидатов, но Фарфан так мощно провел этот месяц, что конкурентов у него просто не осталось", – сообщила пресс-служба железнодорожников.
Напомним, Фарфан в ноябре забил "Шерифу", отдал голевую передачу в матче с ЦСКА, сделал дубль в матче с "Копенгагеном", а также забил победный гол в матче со "СКА Хабаровском".
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