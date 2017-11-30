Гари Линекер: если бы Блаттер был главой ФИФА, то я бы не стал участвовать в жеребьевке

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер признался, что отказался бы от участия в жеребьевке ЧМ-2018, если бы Йозеф Блаттер был бы главой ФИФА."Если бы Блаттер и его сотоварищи по-прежнему были во главе ФИФА, то я бы не участвовал в жеребьевке. Ко мне обратились ван Бастен и Бобан, два заслуженных человека из мира футбола.Надеюсь, что в ФИФА происходят перемены. Новые люди заслужили шанс доказать это", - сказал Линекер.