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Гари Линекер: если бы Блаттер был главой ФИФА, то я бы не стал участвовать в жеребьевке

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер признался, что отказался бы от участия в жеребьевке ЧМ-2018, если бы Йозеф Блаттер был бы главой ФИФА.

"Если бы Блаттер и его сотоварищи по-прежнему были во главе ФИФА, то я бы не участвовал в жеребьевке. Ко мне обратились ван Бастен и Бобан, два заслуженных человека из мира футбола.

Надеюсь, что в ФИФА происходят перемены. Новые люди заслужили шанс доказать это", - сказал Линекер.

Sports.ru
Теги: Линекер Блаттер
Сегодня, 15:43
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