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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Кириченко: Акинфеев - ментальный лидер сборной России
Посол ФИФА от Ростова Дмитрий Кириченко ответил на вопросы в преддверии жеребьевки ЧМ-2018.
- Довелось ли вам побывать на новом стадионе в Ростове?
- Был там еще до того, как уложили газон и установили сиденья. Учитывая, что в Ростове стадион довольно старый, новый выглядит внушительно. Понравилась воздушная крыша. Плюс арена находится в красивом месте, рядом с рекой.
- Болельщиков каких стран хотели бы увидеть в городе?
- Наверное, бразильцев. И болельщиков, и саму команду. Я был на чемпионате мира в Бразилии. Видно, что это футбольная страна, все поют, танцуют, масштаб поддержки впечатлил.
- Куда податься иностранным болельщикам в Ростове? Есть интересные места?
- Ростов достаточно тихий город, в центре люди прогуливаются. Из колоритных мест можно посетить старую казачью станицу Новочеркасская. Там часто проходят всякие мероприятия, связанные с жизнью казаков.
- Кого бы хотели в группу к сборной России?
- Могу сказать, кого не очень бы хотелось. Это Испания. Она все-таки серьезный соперник. Хотя недавно мы с ними неплохо сыграли, из последних матчей сборной, этот больше всего понравился. Эту игру мы провели сильнее.
- Кого вы считаете лидером сборной России?
- Акинфеева. Он самый стабильный игрок. И ментальный лидер. По крайней мере такое впечатление складывается из тех матчей, что я видел. Он очень много выручает.
- Появились новости об интересе «Реала» к Федору Смолову. Может ли наш футболист заиграть в таком клубе?
- А почему не может?
- Конкуренция.
- Во-первых, сложно сказать, насколько правдивы слухи. Но конкуренция в «Реале» и правда очень высокая. А еще не надо забывать, что нашим футболистам нужна игровая практика до чемпионата мира. Думаю, если хорошо себя проявить на турнире, будет и выбор: «Реал» или «Барселона». Это я шучу.
- Братья Миранчуки готовы выходить в стартовом составе сборной? Могут креативить вдвоем?
- Вот говорят, поставьте братьев, Смолова, Кокорина и все будет креативно. Это слишком просто. Не соглашусь с таким утверждением. В игре команды должен быть баланс. Смолов и Кокорин, играя вместе, даже сейчас не всегда находят взаимопонимание. Если всех атакующих футболистов сборной поставим в состав, и начнем играть креативно… Скорее уж мы должны делать упор на надежность. Тем более оборону нельзя назвать нашей самой сильной линией. Миранчуки талантливы и нестандартны. Но нельзя говорить, что они должны играть в стартовом составе.
Советский спорт
- Довелось ли вам побывать на новом стадионе в Ростове?
- Был там еще до того, как уложили газон и установили сиденья. Учитывая, что в Ростове стадион довольно старый, новый выглядит внушительно. Понравилась воздушная крыша. Плюс арена находится в красивом месте, рядом с рекой.
- Болельщиков каких стран хотели бы увидеть в городе?
- Наверное, бразильцев. И болельщиков, и саму команду. Я был на чемпионате мира в Бразилии. Видно, что это футбольная страна, все поют, танцуют, масштаб поддержки впечатлил.
- Куда податься иностранным болельщикам в Ростове? Есть интересные места?
- Ростов достаточно тихий город, в центре люди прогуливаются. Из колоритных мест можно посетить старую казачью станицу Новочеркасская. Там часто проходят всякие мероприятия, связанные с жизнью казаков.
- Кого бы хотели в группу к сборной России?
- Могу сказать, кого не очень бы хотелось. Это Испания. Она все-таки серьезный соперник. Хотя недавно мы с ними неплохо сыграли, из последних матчей сборной, этот больше всего понравился. Эту игру мы провели сильнее.
- Кого вы считаете лидером сборной России?
- Акинфеева. Он самый стабильный игрок. И ментальный лидер. По крайней мере такое впечатление складывается из тех матчей, что я видел. Он очень много выручает.
- Появились новости об интересе «Реала» к Федору Смолову. Может ли наш футболист заиграть в таком клубе?
- А почему не может?
- Конкуренция.
- Во-первых, сложно сказать, насколько правдивы слухи. Но конкуренция в «Реале» и правда очень высокая. А еще не надо забывать, что нашим футболистам нужна игровая практика до чемпионата мира. Думаю, если хорошо себя проявить на турнире, будет и выбор: «Реал» или «Барселона». Это я шучу.
- Братья Миранчуки готовы выходить в стартовом составе сборной? Могут креативить вдвоем?
- Вот говорят, поставьте братьев, Смолова, Кокорина и все будет креативно. Это слишком просто. Не соглашусь с таким утверждением. В игре команды должен быть баланс. Смолов и Кокорин, играя вместе, даже сейчас не всегда находят взаимопонимание. Если всех атакующих футболистов сборной поставим в состав, и начнем играть креативно… Скорее уж мы должны делать упор на надежность. Тем более оборону нельзя назвать нашей самой сильной линией. Миранчуки талантливы и нестандартны. Но нельзя говорить, что они должны играть в стартовом составе.
Советский спорт
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