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Станислав Черчесов: Фернандес в ответ машет головой - уже хорошо

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что общается с защитником Марио Фернандесом на русском языке.

- Вы говорили, что общаетесь с Раушем и Нойштедтером на русском языке. А с бразильцем Марио Фернандесом?

- Тоже на русском. Понимает ли он меня? Машет головой, и это уже хорошо (смеется), – передают слова Черчесова "Известия".
Теги: Черчесов Фернандес Сборная России
Сегодня, 08:52
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