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Хавбек "Саутгемптона": Гвардиола был взбешен, но он не оскорблял меня (видео)

В матче 14-го тура АПЛ "Манчестер Сити" обыграл "Саутгемптон" (2:1). После окончания встречи наставник "горожан" Хосеп Гвардиола накричал на полузащитника "святых" Нэйтана Редмонда.

Неизвестно, о чем именно шла речь, но испанский специалист заявил на пресс-конференции, что был недоволен игрой соперника и сказал Редмонду, что его команда тянула время.

Сам хавбек заявил следующее: "Да, Гвардиола был взбешен, но он не сказал ничего плохого. Пеп прокомментировал мою игру, отметил мои качества и заявил, что мы должны были больше атаковать.

Я лишь сказал ему, что выполнял установку тренера. Нет, он не оскорблял меня и был любезен. Думаю, именно это делает его одним из лучших специалистов мира", – приводит слова Редмонда "Советский спорт" со ссылкой на ESPN FC.

[media=https://twitter.com/saintxandre/status/935992814575472641/video/1]
Теги: Саутгемптон Гвардиола
Сегодня, 09:32
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