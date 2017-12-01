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Виталий Мутко: вопрос с телеправами на ЧМ-2018 может решиться до Нового года

Президент РФС, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко рассказал о ситуации с правами на трансляцию ЧМ-2018 на территории России.

- Россия до сих пор не приобрела телеправа на домашний чемпионат мира. Есть ли какое-то продвижение по этому вопросу?

- Президент ФИФА на этой неделе будет здесь, мы обсудим с ним эту тему. Все сопутствующие просьбы, с которыми ФИФА к нам обращалась, мы выполнили. Считаю, что в ближайшее время этот вопрос должен быть закрыт.

Есть все предпосылки, что это произойдет до Нового года, нам бы этого очень хотелось, - передает слова Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 09:55
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