Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Самедов: после матча с "Зенитом" не мог уснуть до 4-х утра

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал об эмоциях после домашней победы над "Зенитом" (3:1) в 18-м туре премьер-лиги.

"Слукавлю, если скажу, что уже забыл эту игру. В таких встречах побеждать действительно приятно. Мы хотели взять реванш, у нас получилось. Это важно как для нас, так и для нашей торсиды. Мы получили болезненную пощёчину и должны были реабилитироваться.

Но нам необходимо максимально сконцентрироваться до перерыва на оставшихся матчах. Это касается и чемпионата, и Лиги чемпионов. Нужно набрать максимальное количество очков.

На самом деле непросто задремать после многих матчей. Даже если они не были похожи на этот по накалу. Всё равно в голове прокручиваются какие-то моменты. Здесь было то же самое. Понятно, что эмоции и воспоминания были положительными, но уснул я не сразу. Часа в три-четыре утра", - передает слова Самедова RT.
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 10:42
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: MIG Piter (Сегодня, 11:14) #
  • 0
  •  (0)
online

Ну надо же.. А болелы Спартака с этого сайта считают, что для них Зенит нифига не принципиальный соперник joy


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.