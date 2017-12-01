Немецкий специалист Феликс Магат покинул пост главного тренера "Шаньдун Лунэн", информирует официальный сайт китайской команды.У 64-летнего специалиста истек срок контракта, и после переговоров обе стороны решили его не продлевать. Новым наставником команды назначен экс-футболист "Шаньдун Лунэн" и сборной Китая Ли Сяопэн.