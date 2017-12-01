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Феликс Магат покинул пост главного тренера "Шаньдун Лунэн"

Немецкий специалист Феликс Магат покинул пост главного тренера "Шаньдун Лунэн", информирует официальный сайт китайской команды.

У 64-летнего специалиста истек срок контракта, и после переговоров обе стороны решили его не продлевать. Новым наставником команды назначен экс-футболист "Шаньдун Лунэн" и сборной Китая Ли Сяопэн.
Теги: Магат
Сегодня, 12:46
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