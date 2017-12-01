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Виталий Мутко: договорились до того, что в России по улицам ходят лисы и кусают людей

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что некоторые зарубежные недоброжелатели проведения ЧМ-2018 договорились до того, что болельщикам, которые собрались посетить турнир, нужно делать прививки от бешенства, потому что, дескать, в России бродят лисицы, нападающие на людей.

"Я не первый проект организую и занимаюсь им в России. Были Олимпийские игры, Универсиада, чемпионат мира по легкой атлетике. Не помню ни одного турнира, перед которым не возникало проблем. Мы все делаем неправильно – так многие считали.

Перед Сочи у нас было большое количество проблем, мы не говорили о проблемах. Так и сейчас у нас крупный большой проект, но у нас разговоры о допинге, о неправильном поведении болельщиков...

Даже многие (иностранцы) договорились, что нужно прививки от бешенства делать, что по российским городам лисички ходят, которые кусают людей! Мы свободная открытая страна, я могу вас заверить, что вы будете комфортно чувствовать в любом городе России", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 13:49
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(2)
№3 Написал: manatee Москва (Сегодня, 14:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я живу в Зеленограде, Автономном Округе Москвы. У нас тут в парках есть бешеные лисы и они кусаются. Это всем известно. Поэтому никакой лжи тут нет))
Регистрация: 16.08.2010
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 13:58) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А Чо лисы? А где медведи с балалайкой и бутылкой водки? Унижение, Пля laughing


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№1 Написал: checkmate (Сегодня, 13:58) #
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online

Какой же он м..дак.
Регистрация: 21.02.2016
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