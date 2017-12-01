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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: договорились до того, что в России по улицам ходят лисы и кусают людей
Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что некоторые зарубежные недоброжелатели проведения ЧМ-2018 договорились до того, что болельщикам, которые собрались посетить турнир, нужно делать прививки от бешенства, потому что, дескать, в России бродят лисицы, нападающие на людей.
"Я не первый проект организую и занимаюсь им в России. Были Олимпийские игры, Универсиада, чемпионат мира по легкой атлетике. Не помню ни одного турнира, перед которым не возникало проблем. Мы все делаем неправильно – так многие считали.
Перед Сочи у нас было большое количество проблем, мы не говорили о проблемах. Так и сейчас у нас крупный большой проект, но у нас разговоры о допинге, о неправильном поведении болельщиков...
Даже многие (иностранцы) договорились, что нужно прививки от бешенства делать, что по российским городам лисички ходят, которые кусают людей! Мы свободная открытая страна, я могу вас заверить, что вы будете комфортно чувствовать в любом городе России", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
"Я не первый проект организую и занимаюсь им в России. Были Олимпийские игры, Универсиада, чемпионат мира по легкой атлетике. Не помню ни одного турнира, перед которым не возникало проблем. Мы все делаем неправильно – так многие считали.
Перед Сочи у нас было большое количество проблем, мы не говорили о проблемах. Так и сейчас у нас крупный большой проект, но у нас разговоры о допинге, о неправильном поведении болельщиков...
Даже многие (иностранцы) договорились, что нужно прививки от бешенства делать, что по российским городам лисички ходят, которые кусают людей! Мы свободная открытая страна, я могу вас заверить, что вы будете комфортно чувствовать в любом городе России", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
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