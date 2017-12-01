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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: зарплата Филиппе Коутиньо в "Барселоне" составит 14 млн евро в год
Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может пополнить ряды "Барселоны" в зимне трансферное окно, передает Sport.es.
Сообщается, что сине-гранатовые предлагают английскому клубу за бразильца 150 млн евро.
Зарплата Коутиньо в "Барсе" составит 14 млн евро в год. При этом каталонский клуб выставит на трансфер трех игроков, один из которых - полузащитник Арда Туран.
Сообщается, что сине-гранатовые предлагают английскому клубу за бразильца 150 млн евро.
Зарплата Коутиньо в "Барсе" составит 14 млн евро в год. При этом каталонский клуб выставит на трансфер трех игроков, один из которых - полузащитник Арда Туран.
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