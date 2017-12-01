СМИ: зарплата Филиппе Коутиньо в "Барселоне" составит 14 млн евро в год

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может пополнить ряды "Барселоны" в зимне трансферное окно, передает Sport.es.Сообщается, что сине-гранатовые предлагают английскому клубу за бразильца 150 млн евро.Зарплата Коутиньо в "Барсе" составит 14 млн евро в год. При этом каталонский клуб выставит на трансфер трех игроков, один из которых - полузащитник Арда Туран.