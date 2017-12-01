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Шарль Каборе может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе зимой может перебраться в Англию, информирует Daily Mail.

В подписании контракта с хавбеком заинтересованы "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич". "Быки" готовы отпустить игрока и рассчитывают выручить за его трансфер 6 миллионов фунтов стерлингов.
Теги: Каборе Краснодар
Сегодня, 17:10
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