Шарль Каборе может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе зимой может перебраться в Англию, информирует Daily Mail.В подписании контракта с хавбеком заинтересованы "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич". "Быки" готовы отпустить игрока и рассчитывают выручить за его трансфер 6 миллионов фунтов стерлингов.