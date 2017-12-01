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Ростов-на-Дону Ахмат
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3 пенальти, 6 голов и мощный разгром под первым зимним снегопадом
1 декабря 2017-го года ознаменовалось не только жеребьевкой Чемпионата Мира, но и запоминающимся матчем на "ВЭБ Арене", в котором ЦСКА разгромил "Тосно" со счетом 6:0. Rusfootball.info рассказывает о том, что случилось этим вечером на 3-й Песчаной улице в Москве.
Чемпионат России
19 тур
ЦСКА – "Тосно" 6:0
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Натхо, Дзагоев (Кучаев, 65'), Вернблум (Гордюшенко, 77'), Витиньо (Жемалетдинов, 59')
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Шахов, Чернов, Дугалич, Палиенко (Нуну Роша, 75'), Мирзов, Трошечкин, Карницкий (Мухаметшин, 63'), Заболотный, Марков (Казаев, 63')
Предупреждение: Заболотный, 60'
После жеребьевки Чемпионата Мира трудно сразу переключаться на матчи российской Премьер-Лиги. Все-таки всем хочется обсудить итоги и предвосхитить будущие сражения. Но у нас в чемпионате на декабрь запланированы заключительные туры первой части сезона, которые просто невозможно игнорировать. В пятницу играли представители нашей страны в Лиге Чемпионов. ЦСКА под достаточно обильным снегопадом принимал "Тосно".
Столичный клуб в конце осени из раза в раз удивлял едва ли не максимальными результатами при ограниченном выборе игроков. Конечно, гениальным стало решение Гончаренко перевести Вернблума на позицию нападающего на постоянной основе. Исключительно жаль, что Понтус из-за дисквалификации не сможет сыграть в Манчестере, но сегодня ему ничто не мешало оказаться в стартовом составе. А вот Витиньо вполне мог оказаться в запасе. Была информация, что у бразильца была небольшая травма, но главный тренер ЦСКА эту информацию решительно опроверг.
"Тосно" в своем дебютном сезоне в Премьер-Лиге выступает не так эффектно, но уже может гордиться тем, что именно его игрок стал автором первого хет-трика в чемпионате. Евгений Марков так лихо вышел на замену в матче против "Арсенала", что даже попал в команду недели в футбольном симуляторе FIFA 18. Безусловно, сегодня его просто обязаны были выпускать на поле с первых минут. Иначе быть не могло. Другое дело, что на пару с Заболотным он вчистую проиграл атакующую дуэль Вернблуму и Витиньо.
Уже на исходе первых десяти минут матча "армейский" дуэт организовал первый гол в ворота Юрченко. Швед бежал за мячом в штрафной гостей и получил небольшой удар по ноге от Буйволова. "Извольте исполнить пенальти" - сказал главный судья встречи Роман Галимов. Бразильский нападающий ЦСКА не стал отказываться от предложения рефери и четко пробил точно в угол. "Тосно", несмотря на быстро полученный статус отстающего, не часто переходил на чужую половину поля. Марков вместе со своими партнерами был не слишком хорош.
"Армейцы" оказывались у штрафной соперника заметно чаще. Все те же Вернблум и Витиньо упустили несколько моментов, чтобы забить с игры. Однако футболисты тосненского клуба сами помогли хозяевам увеличить разницу в счете. Чернов в одном из эпизодов слегка распустил руки вблизи своих ворот и привез еще один пенальти. Сомнений в решении Галимова не оказалось - явная игра той частью тела, которой в футбол играть нельзя. Витиньо не постеснялся подойти "к точке" еще раз и как под копирку повторил свой предыдущий 11-метровый удар.
"Тосненцы" немного повозмущались по поводу второго пенальти, но сделали это, скорее, для проформы. Тут ведь как в классическом фильме - "Тебя посодют, а ты не воруй!". Если бы гости аккуратнее действовали в своей штрафной, то счет бы к 30-й минуте все еще был бы 0:0. А так преимущество ЦСКА стало комфортным и позволило играть ему более раскрепощенно. В том числе благодаря этому хозяева быстренько заколотили третий гол.
Это Виктор Васин прибежал на подачу углового, выиграл верховую борьбу у Шахова и головой пробил точно в угол - в тот самый, в который уже дважды бил с пенальти Витиньо. Защитник "Тосно" пытался доказать, что Васин подтолкнул его в спину, но на повторах никакого нарушения правил не просматривается. "Армейцы" до перерыва могли забить еще несколько голов, но сначала Набабкин (в это непросто поверить, но это так) не реализовал выход 1 на 1, а затем Дзагоев отправил мяч в сетку из положения "вне игры".
"Тосно" был абсолютно разобран. Если бы Акинфеев весь первый тайм играл в снежки с болельщиками, он бы все равно не пропустил - подопечные Парфенова лишь дважды пробили по его воротам и ни разу не попали в створ. Была надежда, что после перерыва в матче появится хоть какая-то интрига, но ни та, ни другая команда не изменила свой стиль. ЦСКА едва ли не с самого начала второго тайма пошел вперед, показав, что он не против еще больше увеличить разницу в счете.
Впервые в сегодняшней встрече гол был забит не со стандартного положения. Его автором стал Бибрас Натхо, который воспользовался скидкой Дзагоева на линию штрафной и мощно пробил в не счастливый для Юрченко левый угол. Впрочем, достаточно быстро выяснилось, что и правый угол не останется в целостности и сохранности. Александр Головин очень красивым ударом попал в самую "девятку". "Армейцы" забили полную авоську мячей, но среди них не оказалось ни одного на счету Вернблума. Непорядок!
Швед, похоже, и сам это понимал, поэтому сделал все для того, чтобы отличиться. Шла 61-я минута, когда он хладнокровно воспользовался очередной результативной скидкой Дзагоева. Если бы трансляция шла на Первом канале, а игра бы называлась "Что? Где? Когда?", то господин ведущий еще тогда бы поблагодарил всех и анонсировал следующую передачу в эфире. Но на "ВЭБ Арене" был футбол, а это значило, что "Тосно" предстоит помучиться еще полчаса.
Хотя можно сказать, что появилась интрига - сколько же в итоге забьет ЦСКА? Вполне реально было увидеть на табло семерку, ведь Роман Галимов назначил третий пенальти в ворота "Тосно". Но на поле уже не было Витиньо, а вызвавшийся исполнить 11-метровый удар Головин не смог столь же искусно переиграть вратаря - Юрченко все-таки смог записать в свой актив хоть что-то позитивное из этой ужасной игры.
Для "Тосно", конечно, все происходящее на поле было грустно. Мы ведь помним, что совсем недавно "тосненцы" проиграли "Зениту" со счетом 0:5. Сегодня вот 0:6. С другой стороны, для дебютанта Премьер-Лиги гораздо важнее набирать очки в матчах с такими соперниками как, например, тульский "Арсенал". Впереди у подопечных Парфенова, правда, встреча с "Локомотивом", но это не отменяет того, что им нужно как можно быстрее забыть сегодняшний разгром и бросить все силы на подготовку к заключительной игре года.
ЦСКА же неплохо размялся перед решающим матчем на групповой стадии Лиги Чемпионов. Да, в Манчестере Гончаренко придется обойтись без помощи Вернблума, но сегодня мы увидели, что и без Понтуса у "армейцев" есть кому атаковать. Ну что, Жозе Моуриньо, готовьтесь и ждите гостей из России.
Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКА
Иван Долинин, Rusfootball.info
Чемпионат России
19 тур
ЦСКА – "Тосно" 6:0
Голы: Витиньо (с пенальти), 10', Витиньо (с пенальти), 27', Васин, 32', Натхо, 55', Головин, 58', Вернблум, 61'
Незабитый пенальти: Головин (вратарь), 78'
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Натхо, Дзагоев (Кучаев, 65'), Вернблум (Гордюшенко, 77'), Витиньо (Жемалетдинов, 59')
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Шахов, Чернов, Дугалич, Палиенко (Нуну Роша, 75'), Мирзов, Трошечкин, Карницкий (Мухаметшин, 63'), Заболотный, Марков (Казаев, 63')
Предупреждение: Заболотный, 60'
После жеребьевки Чемпионата Мира трудно сразу переключаться на матчи российской Премьер-Лиги. Все-таки всем хочется обсудить итоги и предвосхитить будущие сражения. Но у нас в чемпионате на декабрь запланированы заключительные туры первой части сезона, которые просто невозможно игнорировать. В пятницу играли представители нашей страны в Лиге Чемпионов. ЦСКА под достаточно обильным снегопадом принимал "Тосно".
Столичный клуб в конце осени из раза в раз удивлял едва ли не максимальными результатами при ограниченном выборе игроков. Конечно, гениальным стало решение Гончаренко перевести Вернблума на позицию нападающего на постоянной основе. Исключительно жаль, что Понтус из-за дисквалификации не сможет сыграть в Манчестере, но сегодня ему ничто не мешало оказаться в стартовом составе. А вот Витиньо вполне мог оказаться в запасе. Была информация, что у бразильца была небольшая травма, но главный тренер ЦСКА эту информацию решительно опроверг.
"Тосно" в своем дебютном сезоне в Премьер-Лиге выступает не так эффектно, но уже может гордиться тем, что именно его игрок стал автором первого хет-трика в чемпионате. Евгений Марков так лихо вышел на замену в матче против "Арсенала", что даже попал в команду недели в футбольном симуляторе FIFA 18. Безусловно, сегодня его просто обязаны были выпускать на поле с первых минут. Иначе быть не могло. Другое дело, что на пару с Заболотным он вчистую проиграл атакующую дуэль Вернблуму и Витиньо.
Уже на исходе первых десяти минут матча "армейский" дуэт организовал первый гол в ворота Юрченко. Швед бежал за мячом в штрафной гостей и получил небольшой удар по ноге от Буйволова. "Извольте исполнить пенальти" - сказал главный судья встречи Роман Галимов. Бразильский нападающий ЦСКА не стал отказываться от предложения рефери и четко пробил точно в угол. "Тосно", несмотря на быстро полученный статус отстающего, не часто переходил на чужую половину поля. Марков вместе со своими партнерами был не слишком хорош.
"Армейцы" оказывались у штрафной соперника заметно чаще. Все те же Вернблум и Витиньо упустили несколько моментов, чтобы забить с игры. Однако футболисты тосненского клуба сами помогли хозяевам увеличить разницу в счете. Чернов в одном из эпизодов слегка распустил руки вблизи своих ворот и привез еще один пенальти. Сомнений в решении Галимова не оказалось - явная игра той частью тела, которой в футбол играть нельзя. Витиньо не постеснялся подойти "к точке" еще раз и как под копирку повторил свой предыдущий 11-метровый удар.
"Тосненцы" немного повозмущались по поводу второго пенальти, но сделали это, скорее, для проформы. Тут ведь как в классическом фильме - "Тебя посодют, а ты не воруй!". Если бы гости аккуратнее действовали в своей штрафной, то счет бы к 30-й минуте все еще был бы 0:0. А так преимущество ЦСКА стало комфортным и позволило играть ему более раскрепощенно. В том числе благодаря этому хозяева быстренько заколотили третий гол.
Это Виктор Васин прибежал на подачу углового, выиграл верховую борьбу у Шахова и головой пробил точно в угол - в тот самый, в который уже дважды бил с пенальти Витиньо. Защитник "Тосно" пытался доказать, что Васин подтолкнул его в спину, но на повторах никакого нарушения правил не просматривается. "Армейцы" до перерыва могли забить еще несколько голов, но сначала Набабкин (в это непросто поверить, но это так) не реализовал выход 1 на 1, а затем Дзагоев отправил мяч в сетку из положения "вне игры".
"Тосно" был абсолютно разобран. Если бы Акинфеев весь первый тайм играл в снежки с болельщиками, он бы все равно не пропустил - подопечные Парфенова лишь дважды пробили по его воротам и ни разу не попали в створ. Была надежда, что после перерыва в матче появится хоть какая-то интрига, но ни та, ни другая команда не изменила свой стиль. ЦСКА едва ли не с самого начала второго тайма пошел вперед, показав, что он не против еще больше увеличить разницу в счете.
Впервые в сегодняшней встрече гол был забит не со стандартного положения. Его автором стал Бибрас Натхо, который воспользовался скидкой Дзагоева на линию штрафной и мощно пробил в не счастливый для Юрченко левый угол. Впрочем, достаточно быстро выяснилось, что и правый угол не останется в целостности и сохранности. Александр Головин очень красивым ударом попал в самую "девятку". "Армейцы" забили полную авоську мячей, но среди них не оказалось ни одного на счету Вернблума. Непорядок!
Швед, похоже, и сам это понимал, поэтому сделал все для того, чтобы отличиться. Шла 61-я минута, когда он хладнокровно воспользовался очередной результативной скидкой Дзагоева. Если бы трансляция шла на Первом канале, а игра бы называлась "Что? Где? Когда?", то господин ведущий еще тогда бы поблагодарил всех и анонсировал следующую передачу в эфире. Но на "ВЭБ Арене" был футбол, а это значило, что "Тосно" предстоит помучиться еще полчаса.
Хотя можно сказать, что появилась интрига - сколько же в итоге забьет ЦСКА? Вполне реально было увидеть на табло семерку, ведь Роман Галимов назначил третий пенальти в ворота "Тосно". Но на поле уже не было Витиньо, а вызвавшийся исполнить 11-метровый удар Головин не смог столь же искусно переиграть вратаря - Юрченко все-таки смог записать в свой актив хоть что-то позитивное из этой ужасной игры.
Для "Тосно", конечно, все происходящее на поле было грустно. Мы ведь помним, что совсем недавно "тосненцы" проиграли "Зениту" со счетом 0:5. Сегодня вот 0:6. С другой стороны, для дебютанта Премьер-Лиги гораздо важнее набирать очки в матчах с такими соперниками как, например, тульский "Арсенал". Впереди у подопечных Парфенова, правда, встреча с "Локомотивом", но это не отменяет того, что им нужно как можно быстрее забыть сегодняшний разгром и бросить все силы на подготовку к заключительной игре года.
ЦСКА же неплохо размялся перед решающим матчем на групповой стадии Лиги Чемпионов. Да, в Манчестере Гончаренко придется обойтись без помощи Вернблума, но сегодня мы увидели, что и без Понтуса у "армейцев" есть кому атаковать. Ну что, Жозе Моуриньо, готовьтесь и ждите гостей из России.
Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКА
Иван Долинин, Rusfootball.info
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