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Фернанду Сантуш: Португалия должна подтверждать статус одного из фаворитов ЧМ-2018

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал очень сложной группу В после жеребьевки ЧМ-2018.

Португальцы сыграют с командами Испании (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

"Конечно, португальцев и испанцев можно назвать фаворитами группы, но жребий может выглядеть обманчиво. Во– первых, нам предстоит сыграть с испанцами в первом матче.

Во-вторых, команды Ирана и Марокко не проиграли ни одной встречи в отборе. В любом случае, мы должны подтверждать статус одного из фаворитов турнира", - передает слова Сантуша ТАСС.
Теги: Сантуш Сборная Португалии
Сегодня, 07:18
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