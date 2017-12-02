Тренер сборной Австралии: мы должны быть довольны жеребьевкой

Тренер сборной Австралии Анте Миличич прокомментировал жеребьевку ЧМ-2018. Австралийцам достались сборные Франции (Казань, 16 июня), Дании (Самара, 21 июня) и Перу (Сочи, 26 июня)."Мы должны быть довольны. Наша команда была в четвертой корзине, поэтому было очевидно, что нам попадутся три сильных соперника.В плане логистики это отличный жребий для нас. Играть первый матч в Казани, где будет наша база, конечно, будет преимуществом. В заключительном туре мы с удовольствием вернемся в Сочи, где уже были во время Кубка конфедераций.Мы знаем, насколько важно хорошо стартовать. Нашей целью будет выход в следующий раунд, уверен, что игроки будут с нетерпением ждать этого вызова", - цитирует Миличич FourFourTwo.