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Жозе Моуринью: Россия в матче с Саудовской Аравией должна брать три очка

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказал мнение о жеребьевке группового этапа ЧМ-2018.

"Уругвай, Египет, Саудовская Аравия… Думаю, России надо с огромным уважением отнестись к Египту. Уругвай - тяжелый соперник, с индивидуально сильными футболистами, опытным тренером и отменным победным настроем.

Саудовской Аравии не хватает опыта и качества борьбы, чтобы пробиться в плей-офф, но Египет может дать о себе знать. Быстрые креативные игроки, помноженные на физических сильных футболистов, дадут результат.

Мне бы хотелось побывать на первой игре в Москве и пожелать удачи Инфантино. России будет непросто, на групповом этапе будет всего три матча. Но игра с Саудовской Аравией будет из разряда тех, в которых хозяева обязаны набирать три очка", - заявил Моуринью.

Газета.Ru
Теги: Моуринью Сборная России
Сегодня, 10:36
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