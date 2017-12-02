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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Жозе Моуринью: Россия в матче с Саудовской Аравией должна брать три очка
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказал мнение о жеребьевке группового этапа ЧМ-2018.
"Уругвай, Египет, Саудовская Аравия… Думаю, России надо с огромным уважением отнестись к Египту. Уругвай - тяжелый соперник, с индивидуально сильными футболистами, опытным тренером и отменным победным настроем.
Саудовской Аравии не хватает опыта и качества борьбы, чтобы пробиться в плей-офф, но Египет может дать о себе знать. Быстрые креативные игроки, помноженные на физических сильных футболистов, дадут результат.
Мне бы хотелось побывать на первой игре в Москве и пожелать удачи Инфантино. России будет непросто, на групповом этапе будет всего три матча. Но игра с Саудовской Аравией будет из разряда тех, в которых хозяева обязаны набирать три очка", - заявил Моуринью.
Газета.Ru
"Уругвай, Египет, Саудовская Аравия… Думаю, России надо с огромным уважением отнестись к Египту. Уругвай - тяжелый соперник, с индивидуально сильными футболистами, опытным тренером и отменным победным настроем.
Саудовской Аравии не хватает опыта и качества борьбы, чтобы пробиться в плей-офф, но Египет может дать о себе знать. Быстрые креативные игроки, помноженные на физических сильных футболистов, дадут результат.
Мне бы хотелось побывать на первой игре в Москве и пожелать удачи Инфантино. России будет непросто, на групповом этапе будет всего три матча. Но игра с Саудовской Аравией будет из разряда тех, в которых хозяева обязаны набирать три очка", - заявил Моуринью.
Газета.Ru
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