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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Роналдо: Бразилия должна быть счастлива, что нам досталась такая группа
Легенда сборной Бразилии Роналдо оценил итоги жеребьевки ЧМ-2018. В соперники его национальной команде достались Швейцария, Коста-Рика и Сербия.
"Думаю, что все группы ЧМ сбалансированы. Мы можем быть счастливы, что нам досталась такая группа. У нас есть тот уровень, который позволит занять первое место в квартете. Мы уже можем видеть более сложные группы, например, где сыграют Испания и Португалия.
У нас вполне проходимый жребий. Думаю, главный тренер сборной Бразилии Тите уже готовит план. Также не вижу проблемы в том, что у Бразилии не будет матчей в Сочи, где она будет базироваться. Тут главное – это подготовка к играм", - передает слова Роналдо "Sportbox" со ссылкой на SporTV.
Бразилия сыграет со Швейцарией в Ростове-на-Дону 17 июня, с Коста-Рикой в Санкт-Петербурге 22 июня и с Сербией 27 июня в Москве.
"Думаю, что все группы ЧМ сбалансированы. Мы можем быть счастливы, что нам досталась такая группа. У нас есть тот уровень, который позволит занять первое место в квартете. Мы уже можем видеть более сложные группы, например, где сыграют Испания и Португалия.
У нас вполне проходимый жребий. Думаю, главный тренер сборной Бразилии Тите уже готовит план. Также не вижу проблемы в том, что у Бразилии не будет матчей в Сочи, где она будет базироваться. Тут главное – это подготовка к играм", - передает слова Роналдо "Sportbox" со ссылкой на SporTV.
Бразилия сыграет со Швейцарией в Ростове-на-Дону 17 июня, с Коста-Рикой в Санкт-Петербурге 22 июня и с Сербией 27 июня в Москве.
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