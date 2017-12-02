От перестановки слагаемых сумма меняется: "Динамо" отдаляется от зоны вылета

Чемпионат России

19 тур

"Динамо" – "Ростов" 2:0



Гол: Бечирай, 43, Ташаев, 45

В Химках в рамках 19 тура встречались команды, одержавшие в последних 10 играх только одну победу на двоих - "Динамо" и "Ростов" своих болельщиков не балуют. В этот раз успех был на стороне москвичей, выстреливших дуплетом в конце первого тайма.подробнее об этой встрече.Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Рыков, Темников (Сапета,90), Цаллагов, Соу, Ташаев, Луценко, БечирайАбаев, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, Маер, Ионов (Думбия, 76), Калачёв (Зуев, 46), Бухаров (Дядюн, 46)Темников, 14, Калачев, 26, Рыков, 64, Макеев, 71Позади первая победа после назначения нового Хохлова, позади эйфория, а дальше - не слишком радужные перспективы. Судите сами, в последних 5 матчах с прямыми конкурентами бело-голубые добыли только три ничьи - с таким результатом трудно обезопасить себя от зоны вылета. Быстро обожгясь с "Кубанью", Дмитрий рискует повторить этот путь и в Москве, уж очень спорными видятся некоторые решения. Например, Соснин, играющий под нападающими не впечатляет (отсутствие ключевых передач для Антона стало уже привычным делом), как и Морозов в качестве крайнего защитника, а центральная ось полузащитников акцентирована на оборонительных функциях. После такого и получается, что даже "Амкар" обыгрывает на классе москвичей, раз за разом врываясь в свободные зоны, в то время как длинные передачи динамовцев и забросы на неразворотливых нападающих ни во что не выливаются.У "Ростова" же дела повеселее - южане наконец прервали безвыигрышную серию (последний раз побеждали в августе) и оказались сильнее того самого "Анжи", отказавшись от игры в 3 центральных защитника. Вряд ли эти 3 очка уже можно признать выходом из кризиса, парочка побед вернет дружину Леонида Кучука в верхнюю половину таблицы. Все-таки с "Динамо" и "Уфой" можно набирать очки, тем более, что состав позволяет. В лазарете только восстанавливающийся от серьезного повреждения Юсупов. По сравнению с игрой прошлого тура главный тренер гостей не произвел ни одной замены, а вот его визави произвел сразу 4 перестановки – места Козлова, Сапеты, Соснина (дисквалификация) и Терехова заняли Цаллагов, Рыков, Темников и Бечирай.Смена оборонительной схемы «Ростовом» не сказалась на атакующем потенциале – впереди команда действует тем же образом, но заносим в плюс тактическую гибкость. Это также можно отнести к тем факторам, благодаря которым фаворитом виделись гости, хоть они и стали более уязвимы в защите. Видимо, также размышляли и сами южане, которые чаще оказывались с мячом, но в первые минуты не смогли извлечь из этого особых дивидендов. Интересно, что первый более-менее опасный момент все-таки за авторством «Динамо» - Бечирай завершал навес ударом головой, но Абаев был на чеку.Позиционная атака у «Ростова» не клеилась, еще и контратаки «Динамо» становились опаснее с каждым разом. В таком ключе команды почти дошли до перерыва. Хью Макилванни, один из лучших британских спортивных журналистов середины нулевых, как-то назвал игру «Арсенала» кастрированным футболом, когда «все вокруг да около, а до дела так не доходит». Наш случай один в один – вязкий футбол с обилием мелких фолов, преимущественно в центре поля. Интересно, что крайние защитники обоих коллективов практически не подключались в атаку (на первых порах только Паршивлюк). Вследствие этого не создавалось преимущества на флангах, не образовывались свободные зоны.В первом круге мы все восхищались исландцом Ингасоном, проведшим немало качественных матчей. Суть в том, что при трех центральных защитниках, он выступал страхующим, подчищал за остальными. А при новой расстановке ему самому необходима подстраховка. В итоге в конце тайма Соу разрезал оборону москвичей и вывел Бечирая на свидание с Абаевым, Фатос голкиперу шансов не оставил. А через пару минут бело-голубые вели уже в два мяча. Рыков с центра поля, казалось, вынес не глядя, но на него из ворот вышел Абаев, в то же время среагировал Ингасон. Вратарь и защитник не смогли договориться, а Ташаев катнул мяч в пустые. 2:0 и Перерыв.Естественно, Леонид Кучук среагировал на ситуацию, проведя двойную замену – Калачев и Бухаров уступили места Дядюну и Зуеву. Кроме того, южане поменяли тактическую схему, вернувшись к привычному сочетанию. В центре защиты оказались Ингасон, Вилюш и Макеев, на флангах – Паршивлюк и Байрамян. Гости должны были насесть на ворота Шунина, но вместо того «Динамо» раз за разом уносилось в контратаки, а игроки "Ростова" почему-то оказывались в роли статистов, хотя именно им нужно было отыгрываться.И все же "Ростов" преодолел некую растерянность и создал стопроцентный момент, но Дядюн, видимо, посчитал, что одного мяча в сезоне будет достаточно после долгого простоя. За исключением этого удара, "Динамо" ничего не позволило создать, оставив ростовскую атаку на сухом пайке (гол Паршивлюка из положения "вне игры" не в счет) и без труда довело матч до победы, 4-й в сезоне. Тактические ухищрения Леонида Кучука так ни к чему не привели, а Дмитрий Хохлов использовал одну замену только в компенсированное время.У "Динамо" еще очень много проблем, но, как известно, маленький шажок для человека - большой для человечества. А над "Ростовом" продолжают сгущаться тучи, болельщики еще помнят период Бердыева, такими темпами Леонид Кучук может и не пережить зиму на юге. Завершать 2017-й год "гости будут домашней встречей с "Уфой", а москвичам предстоит принципиальный матч с "Анжи". Вполне возможно, что победитель этого противостояния обезопасит себя от вылета.