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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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От перестановки слагаемых сумма меняется: "Динамо" отдаляется от зоны вылета
В Химках в рамках 19 тура встречались команды, одержавшие в последних 10 играх только одну победу на двоих - "Динамо" и "Ростов" своих болельщиков не балуют. В этот раз успех был на стороне москвичей, выстреливших дуплетом в конце первого тайма. Rusfootball.info подробнее об этой встрече.
Гол: Бечирай, 43, Ташаев, 45
"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Рыков, Темников (Сапета,90), Цаллагов, Соу, Ташаев, Луценко, Бечирай
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, Маер, Ионов (Думбия, 76), Калачёв (Зуев, 46), Бухаров (Дядюн, 46)
Предупреждение: Темников, 14, Калачев, 26, Рыков, 64, Макеев, 71
Позади первая победа после назначения нового Хохлова, позади эйфория, а дальше - не слишком радужные перспективы. Судите сами, в последних 5 матчах с прямыми конкурентами бело-голубые добыли только три ничьи - с таким результатом трудно обезопасить себя от зоны вылета. Быстро обожгясь с "Кубанью", Дмитрий рискует повторить этот путь и в Москве, уж очень спорными видятся некоторые решения. Например, Соснин, играющий под нападающими не впечатляет (отсутствие ключевых передач для Антона стало уже привычным делом), как и Морозов в качестве крайнего защитника, а центральная ось полузащитников акцентирована на оборонительных функциях. После такого и получается, что даже "Амкар" обыгрывает на классе москвичей, раз за разом врываясь в свободные зоны, в то время как длинные передачи динамовцев и забросы на неразворотливых нападающих ни во что не выливаются.
У "Ростова" же дела повеселее - южане наконец прервали безвыигрышную серию (последний раз побеждали в августе) и оказались сильнее того самого "Анжи", отказавшись от игры в 3 центральных защитника. Вряд ли эти 3 очка уже можно признать выходом из кризиса, парочка побед вернет дружину Леонида Кучука в верхнюю половину таблицы. Все-таки с "Динамо" и "Уфой" можно набирать очки, тем более, что состав позволяет. В лазарете только восстанавливающийся от серьезного повреждения Юсупов. По сравнению с игрой прошлого тура главный тренер гостей не произвел ни одной замены, а вот его визави произвел сразу 4 перестановки – места Козлова, Сапеты, Соснина (дисквалификация) и Терехова заняли Цаллагов, Рыков, Темников и Бечирай.
Смена оборонительной схемы «Ростовом» не сказалась на атакующем потенциале – впереди команда действует тем же образом, но заносим в плюс тактическую гибкость. Это также можно отнести к тем факторам, благодаря которым фаворитом виделись гости, хоть они и стали более уязвимы в защите. Видимо, также размышляли и сами южане, которые чаще оказывались с мячом, но в первые минуты не смогли извлечь из этого особых дивидендов. Интересно, что первый более-менее опасный момент все-таки за авторством «Динамо» - Бечирай завершал навес ударом головой, но Абаев был на чеку.
Позиционная атака у «Ростова» не клеилась, еще и контратаки «Динамо» становились опаснее с каждым разом. В таком ключе команды почти дошли до перерыва. Хью Макилванни, один из лучших британских спортивных журналистов середины нулевых, как-то назвал игру «Арсенала» кастрированным футболом, когда «все вокруг да около, а до дела так не доходит». Наш случай один в один – вязкий футбол с обилием мелких фолов, преимущественно в центре поля. Интересно, что крайние защитники обоих коллективов практически не подключались в атаку (на первых порах только Паршивлюк). Вследствие этого не создавалось преимущества на флангах, не образовывались свободные зоны.
В первом круге мы все восхищались исландцом Ингасоном, проведшим немало качественных матчей. Суть в том, что при трех центральных защитниках, он выступал страхующим, подчищал за остальными. А при новой расстановке ему самому необходима подстраховка. В итоге в конце тайма Соу разрезал оборону москвичей и вывел Бечирая на свидание с Абаевым, Фатос голкиперу шансов не оставил. А через пару минут бело-голубые вели уже в два мяча. Рыков с центра поля, казалось, вынес не глядя, но на него из ворот вышел Абаев, в то же время среагировал Ингасон. Вратарь и защитник не смогли договориться, а Ташаев катнул мяч в пустые. 2:0 и Перерыв.
Естественно, Леонид Кучук среагировал на ситуацию, проведя двойную замену – Калачев и Бухаров уступили места Дядюну и Зуеву. Кроме того, южане поменяли тактическую схему, вернувшись к привычному сочетанию. В центре защиты оказались Ингасон, Вилюш и Макеев, на флангах – Паршивлюк и Байрамян. Гости должны были насесть на ворота Шунина, но вместо того «Динамо» раз за разом уносилось в контратаки, а игроки "Ростова" почему-то оказывались в роли статистов, хотя именно им нужно было отыгрываться.
И все же "Ростов" преодолел некую растерянность и создал стопроцентный момент, но Дядюн, видимо, посчитал, что одного мяча в сезоне будет достаточно после долгого простоя. За исключением этого удара, "Динамо" ничего не позволило создать, оставив ростовскую атаку на сухом пайке (гол Паршивлюка из положения "вне игры" не в счет) и без труда довело матч до победы, 4-й в сезоне. Тактические ухищрения Леонида Кучука так ни к чему не привели, а Дмитрий Хохлов использовал одну замену только в компенсированное время.
У "Динамо" еще очень много проблем, но, как известно, маленький шажок для человека - большой для человечества. А над "Ростовом" продолжают сгущаться тучи, болельщики еще помнят период Бердыева, такими темпами Леонид Кучук может и не пережить зиму на юге. Завершать 2017-й год "гости будут домашней встречей с "Уфой", а москвичам предстоит принципиальный матч с "Анжи". Вполне возможно, что победитель этого противостояния обезопасит себя от вылета.
Иван Уральский. Rusfootball.info
Чемпионат России
19 тур
"Динамо" – "Ростов" 2:0
Гол: Бечирай, 43, Ташаев, 45
"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Рыков, Темников (Сапета,90), Цаллагов, Соу, Ташаев, Луценко, Бечирай
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, Маер, Ионов (Думбия, 76), Калачёв (Зуев, 46), Бухаров (Дядюн, 46)
Предупреждение: Темников, 14, Калачев, 26, Рыков, 64, Макеев, 71
Позади первая победа после назначения нового Хохлова, позади эйфория, а дальше - не слишком радужные перспективы. Судите сами, в последних 5 матчах с прямыми конкурентами бело-голубые добыли только три ничьи - с таким результатом трудно обезопасить себя от зоны вылета. Быстро обожгясь с "Кубанью", Дмитрий рискует повторить этот путь и в Москве, уж очень спорными видятся некоторые решения. Например, Соснин, играющий под нападающими не впечатляет (отсутствие ключевых передач для Антона стало уже привычным делом), как и Морозов в качестве крайнего защитника, а центральная ось полузащитников акцентирована на оборонительных функциях. После такого и получается, что даже "Амкар" обыгрывает на классе москвичей, раз за разом врываясь в свободные зоны, в то время как длинные передачи динамовцев и забросы на неразворотливых нападающих ни во что не выливаются.
У "Ростова" же дела повеселее - южане наконец прервали безвыигрышную серию (последний раз побеждали в августе) и оказались сильнее того самого "Анжи", отказавшись от игры в 3 центральных защитника. Вряд ли эти 3 очка уже можно признать выходом из кризиса, парочка побед вернет дружину Леонида Кучука в верхнюю половину таблицы. Все-таки с "Динамо" и "Уфой" можно набирать очки, тем более, что состав позволяет. В лазарете только восстанавливающийся от серьезного повреждения Юсупов. По сравнению с игрой прошлого тура главный тренер гостей не произвел ни одной замены, а вот его визави произвел сразу 4 перестановки – места Козлова, Сапеты, Соснина (дисквалификация) и Терехова заняли Цаллагов, Рыков, Темников и Бечирай.
Смена оборонительной схемы «Ростовом» не сказалась на атакующем потенциале – впереди команда действует тем же образом, но заносим в плюс тактическую гибкость. Это также можно отнести к тем факторам, благодаря которым фаворитом виделись гости, хоть они и стали более уязвимы в защите. Видимо, также размышляли и сами южане, которые чаще оказывались с мячом, но в первые минуты не смогли извлечь из этого особых дивидендов. Интересно, что первый более-менее опасный момент все-таки за авторством «Динамо» - Бечирай завершал навес ударом головой, но Абаев был на чеку.
Позиционная атака у «Ростова» не клеилась, еще и контратаки «Динамо» становились опаснее с каждым разом. В таком ключе команды почти дошли до перерыва. Хью Макилванни, один из лучших британских спортивных журналистов середины нулевых, как-то назвал игру «Арсенала» кастрированным футболом, когда «все вокруг да около, а до дела так не доходит». Наш случай один в один – вязкий футбол с обилием мелких фолов, преимущественно в центре поля. Интересно, что крайние защитники обоих коллективов практически не подключались в атаку (на первых порах только Паршивлюк). Вследствие этого не создавалось преимущества на флангах, не образовывались свободные зоны.
В первом круге мы все восхищались исландцом Ингасоном, проведшим немало качественных матчей. Суть в том, что при трех центральных защитниках, он выступал страхующим, подчищал за остальными. А при новой расстановке ему самому необходима подстраховка. В итоге в конце тайма Соу разрезал оборону москвичей и вывел Бечирая на свидание с Абаевым, Фатос голкиперу шансов не оставил. А через пару минут бело-голубые вели уже в два мяча. Рыков с центра поля, казалось, вынес не глядя, но на него из ворот вышел Абаев, в то же время среагировал Ингасон. Вратарь и защитник не смогли договориться, а Ташаев катнул мяч в пустые. 2:0 и Перерыв.
Естественно, Леонид Кучук среагировал на ситуацию, проведя двойную замену – Калачев и Бухаров уступили места Дядюну и Зуеву. Кроме того, южане поменяли тактическую схему, вернувшись к привычному сочетанию. В центре защиты оказались Ингасон, Вилюш и Макеев, на флангах – Паршивлюк и Байрамян. Гости должны были насесть на ворота Шунина, но вместо того «Динамо» раз за разом уносилось в контратаки, а игроки "Ростова" почему-то оказывались в роли статистов, хотя именно им нужно было отыгрываться.
И все же "Ростов" преодолел некую растерянность и создал стопроцентный момент, но Дядюн, видимо, посчитал, что одного мяча в сезоне будет достаточно после долгого простоя. За исключением этого удара, "Динамо" ничего не позволило создать, оставив ростовскую атаку на сухом пайке (гол Паршивлюка из положения "вне игры" не в счет) и без труда довело матч до победы, 4-й в сезоне. Тактические ухищрения Леонида Кучука так ни к чему не привели, а Дмитрий Хохлов использовал одну замену только в компенсированное время.
У "Динамо" еще очень много проблем, но, как известно, маленький шажок для человека - большой для человечества. А над "Ростовом" продолжают сгущаться тучи, болельщики еще помнят период Бердыева, такими темпами Леонид Кучук может и не пережить зиму на юге. Завершать 2017-й год "гости будут домашней встречей с "Уфой", а москвичам предстоит принципиальный матч с "Анжи". Вполне возможно, что победитель этого противостояния обезопасит себя от вылета.
Иван Уральский. Rusfootball.info
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