Дмитрий Хохлов: все было идеально

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над "Ростовом" в рамках 19-го тура чемпионата России."Мы просматривали игры "Ростова", выбрали такую установку, парни все выполнили. Не делал замены до дополнительного времени, потому что все устраивало, все было идеально. Не хотелось наломать дров.В таблицу смотрим, этот отрезок важен, готовились конкретно к игре с "Ростовом". О следующем туре не думали", - сказал Хохлов.