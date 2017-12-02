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Дмитрий Хохлов: все было идеально

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над "Ростовом" в рамках 19-го тура чемпионата России.

"Мы просматривали игры "Ростова", выбрали такую установку, парни все выполнили. Не делал замены до дополнительного времени, потому что все устраивало, все было идеально. Не хотелось наломать дров.

В таблицу смотрим, этот отрезок важен, готовились конкретно к игре с "Ростовом". О следующем туре не думали", - сказал Хохлов.
Теги: Хохлов Динамо Ростов
Сегодня, 16:15
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