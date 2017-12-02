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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
Дмитрий Хохлов: все было идеально
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над "Ростовом" в рамках 19-го тура чемпионата России.
"Мы просматривали игры "Ростова", выбрали такую установку, парни все выполнили. Не делал замены до дополнительного времени, потому что все устраивало, все было идеально. Не хотелось наломать дров.
В таблицу смотрим, этот отрезок важен, готовились конкретно к игре с "Ростовом". О следующем туре не думали", - сказал Хохлов.
"Мы просматривали игры "Ростова", выбрали такую установку, парни все выполнили. Не делал замены до дополнительного времени, потому что все устраивало, все было идеально. Не хотелось наломать дров.
В таблицу смотрим, этот отрезок важен, готовились конкретно к игре с "Ростовом". О следующем туре не думали", - сказал Хохлов.
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