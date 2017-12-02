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Мануэл Фернандеш проводит 100-ю игру за "Локомотив"

Матч 19-го тура премьер-лиги между "Локомотивом" и "Рубином" стал юбилейным для полузащитника железнодорожников Мануэла Фернандеша.

Для португальца это сотая игра в составе "Локомотива".

Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 17:08
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