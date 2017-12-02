Мануэл Фернандеш проводит 100-ю игру за "Локомотив"

Матч #ЛокоРубин станет для Ману Фернандеша сотым в составе «Локомотива»! Впервые португалец сыграл за нас 3 августа 2014-го. На то, чтобы закрыть сотню, Ману понадобилось 1 217 дней. За три с лишним года в «Локо» полузащитник забил 25 голов и отдал 16 голевых передач. pic.twitter.com/mrT0blQwhW