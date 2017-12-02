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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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16:40
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
Мануэл Фернандеш проводит 100-ю игру за "Локомотив"
Матч 19-го тура премьер-лиги между "Локомотивом" и "Рубином" стал юбилейным для полузащитника железнодорожников Мануэла Фернандеша.
Для португальца это сотая игра в составе "Локомотива".
Для португальца это сотая игра в составе "Локомотива".
Матч #ЛокоРубин станет для Ману Фернандеша сотым в составе «Локомотива»! Впервые португалец сыграл за нас 3 августа 2014-го. На то, чтобы закрыть сотню, Ману понадобилось 1 217 дней. За три с лишним года в «Локо» полузащитник забил 25 голов и отдал 16 голевых передач. pic.twitter.com/mrT0blQwhW— ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 2, 2017
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