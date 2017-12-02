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Ислам Слимани может перейти в "Уотфорд"

Нападающий "Лестера" Ислам Слимани в январе может покинуть команду, сообщает The Mirror.

Сообщается, что в услугах 29-летнего алжирца заинтересован "Уотфорд". Контракт Слимани с "Лестером" рассчитан до 2021 года.
Теги: Слимани Лестер Уотфорд Трансферы
Сегодня, 21:44
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