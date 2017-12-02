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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом"
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в матче 15-го тура чемпионата Англии - 3:1.
Чемпионат Англии
15 тур
"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" 1:3
Голы: Валенсия, 5, Лингард, 13, 66, Ляказетт, 47
"Арсенал": Чех - Мустафи, (Айуоби, 18), Монреаль, Колашинац, (Жиру, 81), Косельни - Озил, Рэмзи, Санчес, Джака, (Уэлбек, 73), Бельерин - Ляказетт.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Смоллинг, Рохо, Валенсия, Линделеф - Погба, Янг, Матич, Лингард, (Дармиан, 80), - Марсьяль, (Эррера, 70), Лукаку.
Предупреждения: Рохо, 58, Бельерин, 77, Косельни, 90, Эррера, 90+1, Санчес, 90+1
Удаление: Погба, 77
Чемпионат Англии
15 тур
"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" 1:3
Голы: Валенсия, 5, Лингард, 13, 66, Ляказетт, 47
"Арсенал": Чех - Мустафи, (Айуоби, 18), Монреаль, Колашинац, (Жиру, 81), Косельни - Озил, Рэмзи, Санчес, Джака, (Уэлбек, 73), Бельерин - Ляказетт.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Смоллинг, Рохо, Валенсия, Линделеф - Погба, Янг, Матич, Лингард, (Дармиан, 80), - Марсьяль, (Эррера, 70), Лукаку.
Предупреждения: Рохо, 58, Бельерин, 77, Косельни, 90, Эррера, 90+1, Санчес, 90+1
Удаление: Погба, 77
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