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"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в матче 15-го тура чемпионата Англии - 3:1.

Чемпионат Англии

15 тур

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" 1:3

Голы: Валенсия, 5, Лингард, 13, 66, Ляказетт, 47

"Арсенал": Чех - Мустафи, (Айуоби, 18), Монреаль, Колашинац, (Жиру, 81), Косельни - Озил, Рэмзи, Санчес, Джака, (Уэлбек, 73), Бельерин - Ляказетт.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Смоллинг, Рохо, Валенсия, Линделеф - Погба, Янг, Матич, Лингард, (Дармиан, 80), - Марсьяль, (Эррера, 70), Лукаку.

Предупреждения: Рохо, 58, Бельерин, 77, Косельни, 90, Эррера, 90+1, Санчес, 90+1

Удаление: Погба, 77
Теги: Манчестер Юнайтед Арсенал
Сегодня, 22:27
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№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я рад. Маур вставил старому пердуну Арсену.
Регистрация: 23.08.2016
№5 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 23:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Де Хеа просто красавец поэтому и слил Арсенал
Регистрация: 26.07.2014
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:12) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Отличный матч, смотрел и наслаждался smirk

Да, негры в этих командах действительно хороши, нашим командам, не гнушающимся держать у себя подобное, есть чему позавидовать и чем насладиться.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:41) #
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Арсенал как лохи слили этой недокоманде. Ну правда, честно сказать, Арсеналу просто не фартило весь матч
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 22:34) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Отличный матч, смотрел и наслаждался smirk


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:30) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Сизифов труд, отыгрывать у Моуринью два гола в начале матча.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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