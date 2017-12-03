Леонид Кучук: мы слишком монотонно играли в первом тайме

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после поражения от "Динамо" (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что соперник сумел воспользоваться созданными моментами.– Мы слишком монотонно играли в первом тайме. А случилось это в конце первого тайма или середине – не имеет значения. "Динамо" отдало нам мяч, но он у нас не задерживался в линии атаки, а это плохо. Когда мяч не задерживается впереди, соперник получает преимущество в быстрых наступлениях. Мы два из них остановить не смогли. "Динамо" воспользовалось моментами. Поэтому счет и такой.