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Леонид Кучук: мы слишком монотонно играли в первом тайме

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после поражения от "Динамо" (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что соперник сумел воспользоваться созданными моментами.

– Что случилось с командой в конце первого тайма? Показалось, что ход матча не предвещал двух подряд пропущенных голов...

– Мы слишком монотонно играли в первом тайме. А случилось это в конце первого тайма или середине – не имеет значения. "Динамо" отдало нам мяч, но он у нас не задерживался в линии атаки, а это плохо. Когда мяч не задерживается впереди, соперник получает преимущество в быстрых наступлениях. Мы два из них остановить не смогли. "Динамо" воспользовалось моментами. Поэтому счет и такой.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кучук Ростов Динамо
Сегодня, 06:03
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