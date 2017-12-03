Унаи Эмери: думаю, некоторым игрокам необходим отдых в ближайших матчах

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери прокомментировал поражение в матче 16-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (1:2). Экс-наставник "Спартака" заявил, что некоторым игрокам парижан нужно отдохнуть."Мы заслуживали победить, но не воспользовались своими моментами. Теперь стоит перевести дух. Думаю, некоторым игрокам необходим отдых в ближайших матчах. Хорошо, что у нас есть задел в турнирной таблице", — цитирует Эмери France Football.