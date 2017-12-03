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Бернард провёл 150-й матч за "Шахтёр"

Полузащитник "Шахтера" Бернард в матче 18-го тура Премьер-лиги Украины с "Вересом" провел свою 150-ю встречу в составе донецкого клуба.

В "Шахтер" Бернард перешел в августе 2013 года из "Атлетико Минейро". Дебютировал 31 августа в матче с харьковским "Металлистом". Всего за 2оранжево-черных" во всех турнирах бразилец забил 26 голов. С "горняками" Бернард дважды становился чемпионом Украины (2014, 2017), дважды – обладателем Кубка Украины (2016, 2017) и три раза завоевывал Суперкубок Украины (2014, 2015, 2017).

ФК "Шахтер"
Теги: Шахтер
Сегодня, 07:42
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